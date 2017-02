Incomoda a Israel llamado de México

Cd. de México .- El Embajador de Israel en México , Jonathan Peled, calificó de inusual el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que llama al Parlamento de su país a revertir la aprobación de una ley que busca legalizar asentamientos en Cisjordania.



En entrevista con REFORMA, el diplomático advirtió que hasta el momento México es el único país en América Latina que se ha manifestado en ese sentido.



"Es un comunicado, yo diría raro, que yo sepa sin precedentes, y que nos ha tomado muy en sorpresa.



"No es usual que un Gobierno de un país amistoso se pronuncie sobre cosas internas de otro país. Si bien es, y soy el primero en admitirlo, una ley controvertida en Israel que seguramente va a llegar a la Corte Suprema y quizás va a ser anulada, el hecho de que México no esperara que culmine ese proceso y se pronunciara en contra nos parece inoportuno", afirmó.



El Embajador señaló que un antecedente "desafortunado" al comunicado de la SRE, fue la votación del entonces Embajador de México ante la Unesco, Andrés Roemer, en octubre pasado, a favor de una resolución que niega la relación del Monte del Templo en Jerusalem con el judaísmo.



"No lo relaciono directamente, pero lamento ver algún tipo de recurrencia", manifestó.



Insistió en que México podría haber esperado un poco, pedido información y haber consultado, y no posicionarse de inmediato sobre un asunto interno de Israel , en contra del mismo y llamando a revertir la decisión.



"Si me hubiera llamado el Subsecretario (Carlos de Icaza) o alguien para expresar su extrañamiento o preocupación, es algo que no me gustaría, pero que definitivamente sería más usual y más aceptable.



"No se quién formuló esta comunicación, quién la autorizó, pero es un comunicado que nos deja muy incómodos", expresó.



Comentó que minutos antes de que la SRE emitiera el comunicado, notificó a la Embajada de Israel del mismo, que en ese momento expresó su descontento.



Peled negó que el comunicado de México esté relacionado con el diferendo de la semana pasada entre ambos países, ocasionado por un tuit del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, en el que avalaba la decisión de Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México .



"Creo que es una pregunta que hay que hacer a la SRE. Yo no veo un vínculo, no lo asocio con los acontecimientos de la semana pasada, creo que hemos superado ese incidente. Siendo una época un poco sensible, yo quizás hubiera esperado, tomando en cuenta lo que hemos tenido la semana pasada", afirmó.



El Embajador señaló que aunque la ley sea controvertida y tenga consecuencias sobre el proceso de paz con Palestina, México no tendría que haberse pronunciado, por lo menos no en esta fase.



"La Corte Suprema tiene la facultad de decir que esta ley contradice leyes constitucionales del Estado de Israel y anularla. Si esto nos queda, es un proceso que va a tardar tiempo. Si en uno o dos meses la Corte Suprema anula esa ley ¿el Gobierno de México , se pronunciará elogiando al sistema de justicia de Israel o va a quedarse solamente con condenarlo en esta fase?", cuestionó.