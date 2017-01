Impulsa muro empresas de materiales de construcción

Ese hecho podría alimentar la demanda de cemento, concreto y piedra molida.



Las acciones de Vulcan Materials Co., la mayor proveedora estadounidense de arena y grava de EU según su valor de mercado, avanzaban 2.6 por ciento, a 135 mil 84 dólares en la última hora de la mañana en Nueva York.



También subían las de las cementeras Martin Marietta Materials Inc. y Eagle Materials Inc., que extendían ganancias registradas a partir del triunfo electoral del magnate.



Las de la alemana HeidelbergCement AG, que dijo que se beneficiaría si se construyera un muro en la frontera, registraron su mayor alza en dos meses.



El martes, Trump tuiteó: "¡Entre muchas otras cosas, vamos a construir el muro!" antes de su visita programada al Departamento de Seguridad Nacional, la agencia federal con jurisdicción primaria sobre la frontera.



El muro entre EU y México fue uno de los pilares de su campaña presidencial junto con la mejoría de la infraestructura. En su campaña, Trump propuso aumentar el gasto en construcción.



"Lo que oímos ayer y hoy es que va a cumplir lo prometido", dijo Norbert Kretlow, analista de Commerzbank AG.



"Ahora, la posibilidad de que se invierta en infraestructura es mucho mayor".



Una empresa que podría salir ganando es la mexicana Cemex SAB., ya que EU es el mercado más grande de Cemex, representando un quinto de sus ingresos el trimestre pasado, y la empresa tiene operaciones de cemento a los dos lados de la frontera entre ambos países.



Un informe de julio de Sanford C. Bernstein & Co. calculó el costo del muro en 15 mil millones de dólares o más, lo que exigiría cerca de 7 millones de metros cúbicos de concreto.



Las acciones de Cemex, que han subido alrededor de 17 por ciento desde la elección de Trump, registraron poco movimiento el miércoles.



Ya que movilizar los materiales de construcción exigirá de maquinaria pesada, las acciones de Caterpillar, el principal fabricante de equipo de construcción y minería, también subieron: 1.9 por ciento a las 11 de la mañana en Nueva York.



El presidente ejecutivo de HeidelbergCement, Bernd Scheifele, comentó que la empresa estaría bien posicionada en Texas y Arizona para proveer cemento para un muro fronterizo.



Las acciones de la empresa subieron 4.5 por ciento, a 91.50 euros en Fráncfort, la mayor ganancia desde el 9 de noviembre. Las de su rival suiza LafargeHolcim Ltd. avanzaron 3.1 por ciento, a 54.75 francos suizos.



"Ya sea que se ponga dinero en la infraestructura o en el muro, necesitan cemento, y necesitan los materiales de construcción que proveen estos tipos", dijo Phil Rosenberg, analista de Bernstein.



"Cualquier demanda incremental de materiales de construcción sería muy positiva para ellos".