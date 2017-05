Impulsa Ivanka su agenda en Casa Blanca

Por ejemplo, Ivanka y su padre, el Presidente de Estados Unidos, intercambian opiniones comerciales desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche; la Primera Hija tiene establecida una reunión semanal con el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; planea revisar algunas órdenes ejecutivas de Trump, y cita a los funcionarios del gabinete sobre temas que le interesan, como su reciente reunión con la Embajadora de EU ante la ONU , Nikki R. Haley, acerca de conseguir ayuda humanitaria en Siria.

Pese a que no tiene experiencia en política o gobierno, su voz ha pesado en temas como el cambio climático, las deportaciones, la educación y la política sobre refugiados, según funcionarios de la Casa Blanca.



"Todavía estoy en las primeras etapas de aprender cómo funciona todo, pero ahora sé lo suficiente como para ser una voz mucho más proactiva dentro de la Casa Blanca", afirmó Ivanka en una entrevista.



Ivanka añadió que tiene la intención de actuar como una fuerza moderadora en una Administración llevada a la Casa Blanca por un sentimiento nacionalista.



La hija de Trump, de 35 años, ex modelo, emprendedora y desarrolladora hotelera, aseguró que se enfocará en la desigualdad de género en Estados Unidos y en el exterior, con el objetivo de crear un programa federal de bajas por maternidad pagadas, un cuidado infantil más asequible y un fondo global para las mujeres emprendedoras, entre otros esfuerzos.



Su interés por las cuestiones de género surgió con un hashtag, #WomenWhoWork (#MujeresQueTrabajan), que ideó hace años para vender vestidos por 150 dólares.



Hoy sale a la venta un libro sobre consejos de carrera en el que trabajó desde antes de las elecciones, y cuyo título hace eco de ese hashtag.



Ivanka también habla de liberar el potencial económico de las mujeres -algunas de sus frases suenan asombrosamente como las de Hillary Clinton- y se explaya en cómo encuentra un nuevo modelo en Eleanor Roosevelt , cuya autobiografía está leyendo.



Entre otras mujeres influyentes sobre las que se está documentando figuran Ginni Rometty, directora ejecutiva de IBM, y Mary T. Barra, la CEO De General Motors. Además, está estudiando sobre política de cuidado infantil.



Con todo, rechazó preguntas sobre sus motivaciones para adoptar temas feministas.



"De repente, después de que mi padre declaró su candidatura, pasó que todas las cosas que yo estaba haciendo, por las que fui alabada, esa misma gente, los críticos, las vieron a través de un lente diferente", dijo.



"De alguna manera, las mismas cosas que me aplaudieron como una millennial, como una empresaria femenina, ahora las veían cínicamente como oportunistas", reprochó.



La Primera Hija explicó que su padre confía en ella, y que no tiene una agenda oculta.



"No estoy buscando perjudicarlo para ayudarme", aseguró.



Un informe el mes pasado reveló que Ivanka trabaja en un fondo para apoyar a las mujeres empresarias en todo el mundo.



"Las estadísticas demuestran que cuando se invierte en mujeres y niñas, eso beneficia tanto a las economías desarrolladas como a las que están en desarrollo", afirmó Ivanka a Axios el mes pasado.



"Las mujeres son un enorme recurso sin explotar, crítico para el crecimiento de todos los países", añadió.



La Oficina de Ética Gubernamental publicó a inicios de esta semana una carta en la que establece que la Primera Hija tendrá que presentar sus declaraciones financieras y separarse del negocio familiar tras asumir un cargo como asistente especial no remunerada de su padre.