Impugnará Subprocuraduría Anticorrupción suspensión otorgada a Medina

Monterrey, México.- El vocero de Seguridad estatal, Aldo Fasci, aseguró hoy que la Subprocuraduría Anticorrupción presentará recurso de impugnación en contra de la suspensión definitiva otorgada al ex Gobernador Rodrigo Medina para que no sea detenido durante el proceso donde fue vinculado a proceso por delitos de peculado y daño al patrimonio del estado.

"No entendemos por qué una suspensión con tantos efectos más allá de lo razonable", reclamó Fasci.

"Es una decisión que será impugnada por la Subprocuraduría Anticorrupción por el fiscal competente".

El funcionario recalcó que la decisión de la Jueza Quinta en Materia Penal en la entidad, Beatriz Jaimes, fue muy especial y no se otorga a cualquier ciudadano común y corriente.

"Es una situación que no es nada común verla, no es una situación jurídica que se vea todos los días, al contrario, es una situación llamémosle muy especial", dijo, "por qué a él sí (se le otorgan suspensiones con muchos efectos) y por qué a otros no".

Además, Fasci señaló que se tiene información de que Medina utiliza vuelos privados que llegan al aeropuerto de Ramos Arizpe, Coahuila, para trasladarse junto a su familia cada vez que viene a Nuevo León.

"Se tiene información de los vuelos que utiliza para trasladarse y eso va dirigido no a que sea ilegal, sino que tiene facilidad para poderse ir de aquí y no sujetarse a la justicia del estado", expuso.

"Lo único que podría estar en duda, quién paga o cómo paga esos traslados, quién se los ofrece.

"Duele a la comunidad, la gente está enojada y eso hay que entenderlo, la gente está molesta con lo que ha estado pasando".