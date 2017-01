Imponen nuevos precios proveedores de materiales

Matamoros , Tam.- El incremento al diesel y gasolina ya influyó para que los proveedores de materiales para construcción impusieran nuevos precios a sus productos, por lo que desde ayer esto ya se está reflejando en las ventas en la ciudad.

Así lo informó Ramiro Salazar Rodríguez, quien manifestó que ante esta situación, los negocios establecidos con venta de este tipo de materiales están viendo alternativas para los aumentos no afecten mucho al consumidor.

Por la información que recibieron ya de los grandes empresarios del país que se dedican a surtir este tipo de productos, los aumentos van del 7 al 12 por ciento en lo que respecta al cemento, varilla, grava, block, entre otros.

El argumento para estos incrementos es que desde el 1 de enero los combustibles ya cuestan más y para poder surtir de materiales a los negocios, todo se tiene que transportar vía terrestre, lo que representa ya mayor gasto.

El empresario del ramo en Matamoros explicó que una alternativa sería que se adquirieran los materiales comprando en mayor volumen a los proveedores nacionales para que estos les den un precio más bajo.

Necesitamos ver, reitera, “que las ventas no se bajen, que se mantengan al mismo ritmo y para esto tenemos que ofrecer productos si no al mismo precio que la semana pasada, sí al menos que el incremento no sea tan gravoso para la gente, sobre todo para los particulares que piensan realizar algunas mejoras en sus viviendas”.

Argumenta que son los particulares quienes en estos momentos son los que acuden a los negocios del ramo par surtir algún material y que desde ayer se encontraron con que ahora so nuevos precios.

“Cada inicio de año las ventas disminuyen un buen porcentaje y esto es normal porque la gente acaba de hacer muchos gastos por las fiestas decembrinas, pero pensamos que en las siguientes semanas se habrá de normalizar”, dijo.

También en las ferreterías

>De la misma forma en que a los empresarios del ramo de venta de materiales para construcción les aumentaron los precios los proveedores, Ramiro Salazar Rodríguez, informó que lo mismo sucedió con los productos de ferretería.

Es por eso, dijo, “que estamos viendo alternativas para que lo que tenemos en venta no les salga tan alto al consumidor”.