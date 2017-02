Impiden votar a mujeres casadas, en Oaxaca

Ciudad de México

La comunidad Mixteca de San Juan Achiutla impidió votar a mujeres casadas en la elección de las autoridades municipales y únicamente permitió la participación de solteras y viudas, al considerar que las primeras no habían cumplido con sus obligaciones y cargos comunitarios.

Ante ello, el Tribunal Electoral del estado de Oaxaca anuló los comicios efectuados el 9 de octubre del año pasado y convocó al Instituto Estatal Electoral a organizar una nueva elección.

En las últimas semanas, organismos civiles y las propias víctimas han denunciado al menos cinco casos en que se ha negado o disminuido la participación política de la mujer en la entidad.

En el caso de Achiutla, el órgano analizó el martes el juicio electoral de los sistemas normativos internos número JNI/86/2017, promovido por Leticia Ramírez Bautista y otras 21 mujeres.

El Tribunal confirmó que hubo vulneración al derecho político electoral de votar y ser votadas de las mujeres, así como al derecho a la igualdad y no discriminación, al no haberse permitido la participación de las casadas, bajo el argumento de que no se encontraban en el padrón municipal por no realizar tequios (servicio comunitario) en la comunidad, y que únicamente tenían derecho a votar los hombres y las mujeres solteras y viudas.

Basó también su dictamen en la existencia de una amplia diferencia de participación respecto a las asambleas de los años 2013 (en la cual sí participaron las demandantes) y 2016; 121 mujeres y 185 hombres, y 22 mujeres y 89 hombres, respectivamente.