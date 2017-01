Impactará diesel a los productores

Cd. Victoria, Tam./VMC



Para los productores de Tamaulipas, el incremento al precio del diesel tendrá un impacto en alrededor de 450 millones de pesos, tomándose en cuenta que un agricultor requiere de por lo menos 80 litros de ese combustible, 60 para sembrar y 20 para cosechar, confirmó Gonzalo Alemán Migliolo.

El secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, confirmó que de manera extraoficial, se sabe de una autorización de poco más de 4 mil millones de pesos que en este caso, estaría destinándose como apoyo a los productores derivado del alza de los combustibles para el campo en el país, a fin de amortiguar ese impacto.

Sin embargo, fue claro en señalar que hasta ahora poca difusión se le ha dado a ese apoyo económico para la gente del campo, como consecuencia de que no se han dado a conocer las reglas de operación, es decir, los requisitos que deben cubrir los campesinos para acceder al recurso para la compra de combustible

“No hemos querido darle difusión para no crear falsas expectativas, porque efectivamente el presidente Peña Nieto autorizó cuatro mil millones de pesos en apoyo al alza de los combustibles para el campo, mil 500 de ello para la pesca en zona ribereña, es decir gasolina y 2 mil 500 para el sector agropecuario” abundó.

No obstante, aún no se han fijado las reglas de operación claras sobre la forma en que se va a repartir a la gente del campo como a la que se dedica a la pesca, “por eso hemos preferido esperar a que se publiquen para no crear falsas expectativas” reiteró.