‘Iluminarán’ sobre el tema del cáncer

Por medio de la obra de teatro “Agustín y el Dinosaurio”, la Asociación Iluminando Corazones busca crear conciencia entre la población sobre la problemática que enfrentan los niños que padecen cáncer .



Jorge Mar Gea, titular de esta asociación, comentó que esta obra se basa en un cuento del niño reynosense Dahian Cano, con adaptación del escritor Tomás Urtusástegui. Relata las vivencias de un pequeño ante situaciones difíciles como la enfermedad.

“Habla de esperanza, de esa fe que no debemos perder ante las dificultades para cualquier familia, nos hará reflexionar a no ser indiferentes, para que así cada día se unan más personas para apoyar a estos grandes guerreros y no estén solos en esta lucha constante contra el cáncer ”.

Con esta obra se busca crear conciencia para que las personas conozcan la problemática que enfrentan los niños que padecen cáncer y además captar recursos para sus tratamientos.

Por ello, es que se tendrá una función gratuita el 20 de febrero en punto de las 10:00 horas en el Teatro Principal del Parque Cultural.

Además se tendrá una segunda función cuyo costo de recuperación será de 50 pesos.

“Actualmente estamos atendiendo a 68 niños y niñas y con lo que se recaude, podremos seguir ayudándolos con su tratamiento”.