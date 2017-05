Igualan remesas a programa social. Crecieron un 8.8%

Durante 2016, las remesas enviadas a México crecieron 8.8 por ciento alcanzando 26 mil 970.3 millones de dólares, un nuevo récord anual y un monto que casi iguala a lo distribuido el año pasado en programas sociales del sector público federal, según datos del Banco de México y la Secretaría de Hacienda.

Estos recursos convertidos a pesos, ascendieron a 504 mil 749 millones de pesos, que equivalen al 90.4 por ciento del gasto asignado en desarrollo social, sin incluir los salarios y prestaciones de los burócratas.

Fueron 558 mil 183 millones de pesos los distribuidos el año pasado en programas de educación, salud, protección social, vivienda y servicios a la comunidad, cultura medio ambiente y otros asuntos sociales.

Con las remesas recibidas hubiera alcanzado para costear casi 5 veces todo lo distribuido en programas de protección social o 4 veces los de salud o 2.5 veces los de educación, por ejemplo.

Un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) realizado el año pasado revela la importancia social que las remesas tienen en México: el 60.4 por ciento de las mujeres que las reciben y el 57.1 por ciento de los hombres las usan para su manutención.

El segundo uso, con el 22.2 de las mujeres y 21.2 de los hombres, es el gasto en salud, y el tercero es en educación, con 4.5 de las mujeres y 9.6 de los hombres.

Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), resaltó que las remesas llegan a tener un mayor impacto sobre los beneficiarios que algunos programas gubernamentales.

“Las remesas cubren huecos sociales y a programas sociales que no son tan eficientes, muchas veces porque el dinero no llega a las familias y no va necesariamente a aliviar la pobreza”, expuso Foncerrada.

Señaló que en el tema de las remesas , la depreciación del Peso en el 2016 jugó a favor de los destinatarios.

“Sólo por la devaluación, las familias tuvieron cerca de 75 mil millones de pesos adicionales que les ‘cayeron del cielo’, porque hubo más pesos por dólar”.

El nuevo récord en remesas enviadas a México se dio en medio de amenazas de congelarlas para financiar el muro fronterizo por parte del Presidente Donald Trump y, paradójicamente, él mismo las estaría impulsado, consideraron algunos especialistas.

“Si se amenaza a las remesas , entonces los trabajadores van a enviar más antes de que pase algo”, declaró a Bloomberg Rogelio Ramírez de la O, analista económico y director de la consultora Ecanal, que asesora a empresas multinacionales sobre México.