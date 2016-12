Ignoran repatriados plan de reinserción

Los migrantes mexicanos que son deportados desde Estados Unidos no tienen conocimiento de la existencia de programas oficiales de atención para recibirlos y facilitar su reinserción, reveló el estudio Retorno con Derechos.

Según el documento elaborado por el Instituto de Investigación y Política Social y Cultural (IIPSOCULTA), para el cual se realizaron 200 entrevistas con paisanos repatriados a la Ciudad de México, el 80 por ciento manifestó desconocer el Procedimiento de Repatriación al Interior de México, que opera el Instituto Nacional de Migración.

El reporte indicó que 65 por ciento de quienes retornaron a la capital del país corresponde a hombres y el 35 por ciento a mujeres, y aunque la mayoría se encontraba en Estados Unidos de manera irregular, 18 por ciento tenía estatus legal al momento de su deportación.

Señaló que los principales retos para esta población son el acceso a la vivienda, a la salud y al empleo, mientras que en su perfil general es retratado como un hombre soltero de unos 38 años y 8 de educación, que permaneció al menos una década de manera irregular en Estados Unidos.

“Este perfil evidencia que existen retos específicos en su retorno, prueba de ello está en el desconocimiento de los programas de apoyo para su reinserción económica (y) la falta de redes de apoyo para encontrar un trabajo digno.

“Su reinserción social dependerá del apoyo familiar y/o de la comunidad donde se establezca, así como del acercamiento que mantenga con sus contactos en Estados Unidos”, indicó el estudio en las conclusiones.

Durante la presentación del documento, realizada en el marco del Día Internacional del Migrante, Rodolfo Córdova, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, advirtió que no hay interés del Gobierno federal para atender a los mexicanos repatriados.

Muestra de ello, manifestó, es que el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que tomará medidas de atención ante posibles deportaciones masivas que incluyan a nueve secretarías de Estado, mientras que el Programa Especial de Migración 2014-2018 contempla el involucramiento de 30 dependencias.

“La Ciudad de México, por tradición, no puede ser menos que un modelo de ciudad en donde se protejan los derechos de los migrantes y sus familias, pero es un modelo que puede ser aplicado en diferentes ciudades y estados”, aseveró Córdova.

Carlos Ruiz, por ejemplo, es un mexicano que desde los 8 años vivía en Estados Unidos y hace un mes, ya a sus 32 años, fue deportado a México, donde no tienen ningún familiar.

“Tratar de conseguir un lugar donde vivir, donde rentar, son requisitos que me son imposible conseguirlos, ya que no cuento con nadie aquí. No ha sido una experiencia bonita para mí”, narró.