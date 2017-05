Iglesia debe pedir justicia: Cardenal

Ciudad de México

El Cardenal Norberto Rivera Carrera aseguró en la misa dominical, en referencia al ataque al sacerdote José Manuel Machorro, que la Iglesia debe perdonar, pero también pedir justicia.



“La Iglesia siempre perdona, porque tiene que seguir en paralelo a Cristo y si Cristo perdonó, nosotros tenemos que perdonar, tenemos que saber perdonar no siete veces, sino hasta 70 veces, o sea, siempre, pero también como lo acabamos de escuchar, la Iglesia con sencillez y humildad debe pedir la justicia”, expresó.

El Arzobispo Primado de México agradeció a las autoridades que actuaron con prontitud para atender al sacerdote Machorro.

“Quisiera agradecer de corazón, la prontitud con que algunas autoridades socorrieron al padre Machorro, sin eso, difícilmente se hubiera salvado su vida”, declaró.

El semanario Desde la fe publicó que, de acuerdo con el último informe médico recibido ayer, el padre Machorro evoluciona normal tras la operación que le realizaron y ya respira por sí sólo, oxigena bien y está plenamente consciente, y que hoy saldrá de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Mocel.

Durante la misa, el prelado también hizo referencia al titular de una nota publicada en un diario la semana pasada, que dijo le llamó mucho la atención.

“Me llamó mucho la atención la cabeza de un escrito, de un escrito de un diario mexicano, yo no estaba en México, pero me llamó mucho la atención; (decía), la iglesia no perdona el agravio que ha sufrido el padre Machorro. Por supuesto que es mentira”, dijo.

El Cardenal se dirigió a un grupo de jóvenes, vestidos de blanco, con globos, quienes en las palmas de las manos tenían escritas, letras, que en conjunto formaban las palabras, perdón, justicia, paz.

“Por supuesto que estos jóvenes tienen todo derecho, ellos son Iglesia, y exigen justicia para el sacerdote y para la Iglesia. Les agradezco mucho, jóvenes que se hagan presentes con esos globos y con sus manos extendidas pidiendo, sí la paz, pero también la justicia”, sostuvo.