Hurtan en escuela de la Aquiles Serdán

Una madre de familia se presentó ante las autoridades a reportar el robo en una escuela de la colonia Aquiles Serdán.

La mujer acudió ante la Unidad General de Investigaciones Especializada en el Delito de Robo a exponer la queja.

Los hechos ocurrieron hace dos semanas en la escuela denominada Enrique Pizano localizada en la calle División del Norte.

Dijo que el delincuente dañó la chapa de la puerta de una oficina del lugar y se robó una televisión y otras cosas.

Comentó que la directora del plantel educativo acudió ante las instalaciones ministeriales de la colonia Puerta del Sol, para denunciar los hechos y el personal le dijo que tenía un año para presentar la denuncia por lo que se devolvió.

Pero la directora pensó que iban a ir los elementos de la Policía Estatal Investigadora, pero al no haber una denuncia no se enteraron de la situación y por lo tanto no acudieron a tomar conocimiento.

Por lo que ayer la madre de familia se presentó ante la fiscalía de robos y los funcionarios le dijeron que acudiera la directora a denunciar los hechos.

