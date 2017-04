Horas violentas en Reynosa; bloqueos, incendios y detonaciones

Bloqueos , persecuciones, balaceras, 70 incendios y granadazos son la vorágine de violencia que se ha vivido en las últimas horas en Reynosa .

El Puente Las Granjas, entrada a Puerta del Sur, Juárez, Parque Industrial del Norte, Colonia México, carretera a Río Bravo, Colosio, entre otras avenidas se encuentran bloqueados.

Quema de llantas en diferentes puntos del sector, así como detonaciones de grueso calibre han sido momentos de terror para los habitantes.

Carretera a San Fernando, carretera a Matamoros, Colosio, Parque Industrial Colonial presentan camiones y coches incendiados, que impiden el paso de transportistas.

Las detonaciones han sido reportadas en Las Fuentes, Juárez, bulevar Hidalgo y libramiento Monterrey, así como colonias aledañas.

Las maquiladoras no han dejado salir a empleados de acuerdo a reportes en redes sociales, mientras los que asistirían a laborar tiempo extra no podrán acudir porque no hay peseras en circulación.

Puestos de tacos de avenidas principales y tiendas de conveniencia Oxxo y seven han sido incendiadas en la colonia Las Palmas, Praderas Elite y Riveras del Carmen.

Autobuses a la altura de Sorina Hidalgo fueron desalojados cuando circulaban rumbo a la Central, y los vehículos fueron tomados para prenderles fuego.

El Ayuntamiento de la ciudad ha publicado el semáforo rojo y exhorta a mantener precaución.





En momentos más información.