Hombres prefirieren atractivo físico y las mujeres formalidad, según estudio

México- El amor se puede explicar desde diversas aristas; así, la psicología y la sociología entre otras disciplinas, tienen mucho que decir al respecto, en ese sentido el sociólogo italiano Francesco Alberoni, cuenta ya con una sólida base teórica para comprender el amor .

La Revista de Divulgación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México refirió que de acuerdo con Alberoni, en la actualidad, se ha idealizado el amor “la gente quiere un amor perfecto, continuo, estático, cuando lo que busca en realidad es perpetuar eternamente la etapa de en amor amiento, sin darse cuenta de que ésta es una fase importante del amor , pero pasajera”.

Según el sociólogo, ello, conduce a expectativas poco realistas y a desilusiones posteriores que pueden causar depresión o desencadenar conductas agresivas, aunque también, afirmó, suele llevar a la búsqueda de un nuevo en amor amiento que reinicie el ciclo.

Respecto a la visión de la psicología, resaltó la publicación, otro aporte valioso al estudio del amor es el trabajo realizado por Robert J. Sternberg, investigador de la Universidad de Yale, Estados Unidos, quien identifica que la intimidad, la pasión y el compromiso son tres ingredientes importantes en el amor , aunque estos componentes pueden variar por épocas, lugares y culturas.

El experto explicó que la intimidad es la capacidad de compartir sentimientos, la pasión se refiere a la sexualidad, en tanto que el compromiso, en el corto plazo, se refiere a la decisión de amar y en el largo plazo, a la voluntad de mantener ese amor .

En un análisis del trabajo de Sternberg, los investigadores Vanessa Cooper y Bismarck Pinto, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo apuntaron que en Latinoamérica hombres y mujeres prefieren la intimidad con más frecuencia que los otros componentes de las relaciones de pareja.

Asimismo, observaron que los hombres dan más importancia a la pasión que las mujeres, mientras que en cuanto al compromiso, los masculinos mostraron un compromiso ligeramente mayor de mantener la decisión de amar a su pareja.

En cuanto al motivo que impulsa el en amor amiento, la psicología explica que puede ser por semejanza, por complementariedad y por proximidad física, aunado a que intervienen factores de tipo “psicodinámico”, es decir, que pueden ser inconscientes y las personas pueden llegar a sentir atracción por aquellas que les recuerden a sus padres.

La publicación indicó que con base en un estudio realizado por el investigador mexicano José Luis Valdez, en el que se aplicó un cuestionario a 100 parejas heterosexuales para indagar las características que los impulsaron a elegir a su pareja, se encontró que los hombres prefirieron el atractivo físico y las mujeres la formalidad.

También, se les cuestionó los aspectos que contemplarían si pudieran elegir una nueva pareja, ambos sexos tendieron a dar preferencia al aspecto físico; sin embargo, destacó que al comparar la elección real con la ideal, tanto hombres como mujeres buscarían una persona muy parecida a su pareja actual.Aunque en los hombres este aspecto fue menos marcado, lo que podría sugerir que las mujeres están más satisfechas con su elección real.

Otro aporte de la psicología mexicana para el estudio del amor fue el realizado por el investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, Rolando Díaz-Loving, quien estableció un modelo denominado “ciclo de acercamiento alejamiento de la pareja”, que describe las etapas por las que atraviesa una relación amor osa.

De esta manera,, el autor buscó identificar los pensamientos, emociones, sentimientos y conductas que se establecen en cada etapa, además de clasificar el tipo de información que los miembros de una pareja ponen en juego en cada una de esas fases.

Este ciclo, de acuerdo con Díaz-Loving, es útil para analizar cómo se establece, desarrolla y disuelve una relación amor osa, aunado a que permite incorporar el factor tiempo en ese análisis, además de que permite la visualización de la manera en la que un episodio es influido por eventos anteriores, o bien la forma en la que éste genera expectativas para un episodio posterior.

Así, en el ciclo de acercamiento alejamiento de la pareja, intervienen factores de amistad, atracción, pasión y romance, compromiso, mantenimiento de la relación, conflicto, alejamiento y des amor . que desencadenan en la separación y el olvido.

Para poder establecer relaciones amor osas sanas, el psicólogo Ezequiel Nieto, sostuvo que se deben eliminar las influencias del concepto de amor romántico generado e idealizado en la Edad Media y que continúa vigente en la actualidad, es decir, conceptos como el amor a primera vista, el encanto de la atracción física, el encuentro con el “príncipe azul”, el rescate de la “rana”, el amor y la fidelidad eternos.

A su vez, sugirió en primera instancia estar bien con uno mismo; luego, con el otro; a ello, se le suma la tolerancia y la importancia de no guardar resentimientos, comprender y aceptar las fallas del compañero o compañera amor osa.

Además “desear estar con el amado, pero no sentirse mal sin él; poder hacer un sacrificio por el compañero, pero no convertirse en su esclavo (sometiendo la propia individualidad y dignidad); así como ser interdependientes (no dependientes ni independientes)”.