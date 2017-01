Hombres abren fuego en mezquita y matan a 5 en Canadá

Quebec, Canadá.- Entre cuatro y cinco personas murieron luego de que hombres abrieran fuego dentro de una mezquita de la ciudad de Quebec en Canadá.



Según declaraciones del presidente del centro a periodistas, el ataque se produjo durante la plegaria de la tarde.



La Policía de Quebec confirmó a los medios de comunicación que varias personas han muerto en el ataque, pero no especificó el número de fallecidos, que medios cifran en cuatro o cinco.



Más temprano, un testigo contó que vio al menos a tres hombres disparar a unas 40 personas dentro del Centro Cultural Islámico de la ciudad de Quebec.



Se teme que varias personas resultaran heridas, según el servio de Radio-Canadá.



No está claro aún el número de atacantes, sin embargo, medios locales reportan que las autoridades arrestaron a un sospechoso y que la Policía busca a un segundo probable rsponsable.



El periódico "La Presse" señaló en su edición digital que alrededor de las 21:15 horas del domingo, hora local, un sospechoso del ataque fue localizado por la Policía en uno de los puentes de la ciudad.



Por su parte, la radiotelevisión canadiense CBC señaló que tres sospechosos habrían participado en el ataque y que dos han sido detenidos por la Policía.



"La Presse" señaló que uno de los sospechosos estaba armado con un fusil de asalto AK-47.



Las Fuerzas de Seguridad instalaron un gran perímetro alrededor de la mezquita , ubicada en el barrio Sainte-Foy, en Quebec.



Imágenes en redes muestran a varias ambulancias fuera del centro religioso.



El ataque se produce en momentos en que la retórica islamofóbica ha crecido en gran parte de Occidente, y dos días después de que el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un polémico decreto migratorio que veta temporalmente la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a su nación.



También detuvo temporalmente la entrada de todos los refugiados, y de manera indefinida la de los sirios.



El Primer Ministrio canadiense, Justin Trudeau, publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que todas las personas que huyen de la guerra o son perseguidas serían bienvenidas en Canadá pues, afirmó, la diversidad del país es su fuerza.



Pero no todos están contentos con las políticas de Trudeau, quien además ha recibido a poco más de 10 mil refugiados sirios.



En junio, durante el sagrado mes del Ramadán, personas dejaron una cabeza de cerdo fuera del umbral de la mezquita .