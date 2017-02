Hombre incendia vagón de metro en Hong Kong

Hong Kong, Hong Kong .- Las autoridades de Hong Kong arrestaron a un hombre por un aparente incendio intencional en un vagón del metro durante la hora pico, en un ajetreado distrito turístico.

Conforme al diario South China Morning Post el acusado se llama Cheung Kam-fai.La Policía afirmó que no existe evidencia de que se tratara de un ataque terrorista."Nuestras investigaciones iniciales muestran que el incidente no tiene nada que ver con el terrorismo", señaló el comandante de distrito de la Policía, Kwok Pak-chung.El agente añadió que elde 60 años de edad les dijo a los rescatistas que él había sido el responsable dely que lo había hecho por motivos personales que no especificó."Era incoherente'', recalcó Kwok al agregar que la agencia cree que utilizó un líquido inflamable para iniciar el fuego.Al ser arrestado, elafirmó que causó elcon una bomba Molotov.El incidente dejó heridas a 18 personas, dos de ellas de gravedad.Videos que circulan en redes sociales muestran una escena caótica de undentro de un vagón del metro y de personas que intentaron utilizar sus prendas para apagar las llamas en los pantalones de unque estaba tendido en un andén."No pudimos hacer nada, sólo inhalar humo, mientras uno de los pasajeros estaba cubierto en llamas", dijo Ray Chau, un pasajero del vagón afectado, al diario local.Además de las dos personas en condición crítica, hay otras seis en estado grave y 10 más estables, de acuerdo con la Policía.Entre los lesionados hay siete hombres y 11 mujeres, pero la información que difundió el Gobierno no especifica si incluyen al sospechoso.Cientos de agentes y bomberos respondieron a un reporte dea las 19:14 horas locales, que provocó el cierre de la ajetreada estación Tsim Sha Tsui, en el centro de Kowloon.Esos incidentes son inusuales en, un acaudalado centro financiero de Asia que tiene la reputación de ser un sitio seguro y que tiene tasas de delitos violentos relativamente bajas.Con información de AP, Xinhua y EFE