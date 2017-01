Hombre de 60 año muere tras discutir con hijo

Monterrey, México.

Poco después de las 2:45 horas, vecinos de la calle Rincón de Romo escucharon los gritos provenientes de la casa marcada con el número 125.



El matrimonio conformado por Faustino Hernández Maldonado, de 61 años, y Guadalupe De León Mendoza, de 60, intentaban calmar a su hijo Daniel, quien aparentemente había llegado violento bajo los influjos del alcohol.



"Se escuchaban muchos gritos porque el chavo como que llegó haciéndola de bronca a su casa y se escuchaba que estaban discutiendo muy fuerte entre ellos y su mamá", comentó uno de los vecinos de la cuadra.



Tras violentarse en la casa, el padre salió de la vivienda para buscar una unidad de Policía, sin embargo, a pocos pasos de la puerta cayó repentinamente sobre la banqueta.



Vecinos de la cuadra lo auxiliaron e hicieron el llamado a la Cruz Roja, pero a la llegada de los paramédicos el hombre ya no presentaba signos de vida.



Policías municipales llegaron al lugar y acordonaron el área, mientras que minutos más tarde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones también arribaron al sitio.



Los vecinos de la cuadra fueron los primeros en dar los pormenores de los hechos a los investigadores y referir que don Faustino, como lo conocían muchos, había caído sin vida de repente en la banqueta y no producto de una riña como se había manejado en primera instancia.



"Seguido llega así porque el chavo tiene problemas con la droga y el alcohol, es muy vicioso y llega haciendo bronca o escándalo ahí con sus papás", comentaron la mayoría de los residentes.



Los elementos policiacos fueron herméticos al dar información sobre el paradero del hijo y los mismos vecinos no sabían si había sido detenido por las fuerzas del orden o se había dado a la fuga cuando vio a su padre perder la vida afuera de la vivienda.



Mientras personal de Servicios Periciales realizaba las labores en la zona, una unidad del Servicio Médico Forense esperaba para trasladar el cuerpo del hombre, quien permanecía tapado en la banqueta ante la mirada incrédula de los vecinos.