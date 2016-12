Hermano de normalista trabajaba para organización de ‘Los Rojos’

Ciudad de México

El sobreviviente del caso Iguala y vocero de los normalista s de Ayotzinapa, Omar Vázquez Arellano, reconoció que su hermano Narciso, asesinado el 1 de junio de 2014, trabajaba para la organización de “Los Rojos”.

En un video que subió a sus redes sociales, Omar Vázquez señaló que a falta de oportunidades los jóvenes se alquilan, como su hermano , con el crimen organizado y explicó que eso no sólo sucede en el estado de Guerrero, sino en varias partes del país.

El vocero de los normalista s no se había pronunciado en más de dos años sobre la muerte de su hermano , que perdió la vida durante un enfrentamiento entre organizaciones antagónicas que disputan la plaza de Carrizalillo, en Guerrero.

“Lo que pasa en Guerrero sucede en muchos lugares. También los jóvenes, a falta de trabajo, se alquilan para trabajar en las tierras en cultivos de amapola, eso no es un secreto para nadie”, comentó Vázquez Arellano en la grabación del pasado 11 de diciembre que se encuentra en su página de Facebook.

Luego de escribir el nombre de Narciso en el piso de la explanada del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el vocero de los normalista s aseguró que su hermano era un simple peón del crimen organizado y que si hubiera sido un narcotraficante no estaría el día de su muerte con huaraches.

“Guerrero es el primer productor de amapola; entonces, en ese transcurso de que mi hermano y muchos jóvenes del lugar se fueron a alquilar durante algún tiempo los trasladaron a otro pueblo y en el camino los emboscaron, seguramente un grupo rival. Los que murieron nada tenían que ver con el negocio, eran simples peones, un delito probablemente”, explicó Omar.

Omar Vázquez Arellano recordó que su hermano murió meses antes de lo sucedido a los estudiantes en Iguala y que desde ese entonces la Procuraduría General de la República (PGR) lo ha querido vincular a él con el crimen organizado por la situación de su hermano .

Comentó que Sidronio Casarrubias, líder de “Guerreros Unidos”, fue torturado para que declarara que su hermano Narciso era parte de “Los Rojos”; sin embargo, el propio Omar se contradice y señala que su hermano se alquilaba para esa organización.

“Narciso era mi hermano y lo asesinaron en esta guerra que está cumpliendo 10 años. Lo reivindicaré ahora y siempre junto a mis compañeros desaparecidos de Ayotzinapa y todos los miles que han padecido la guerra contra el narco”, indica.

Luego preguntó qué sería más crimen, si trabajar de ese modo para sobrevivir o alterar la justicia. “Hay que poner en la balanza si realmente todas las personas asesinadas son más culpables que las autoridades corruptas”, plantea el vocero.

“Mi hermano cuando murió traía sus huarachitos de correa cruzada; los narcos en Guerrero, en las comunidades, son los más presumidos: cargan botas, sus cinturones bien chingones, sus camionetas. No pudo haber sido narco mi carnal, es una víctima más de la guerra. No quería hablar de esto nunca, pero no tengo miedo”, cuenta en la transmisión de siete minutos y 18 segundos subida a la red social.

Según la investigación de la PGR, durante el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en la zona de Carrizalillo en junio de 2014 murió Narciso Vázquez Arellano, conocido como “El Chino”.

Las autoridades identificaron a Narciso como escolta de Margarito Álvarez Bahena, integrante de “Los Rojos”; desde los hechos de Iguala. Omar utiliza cuatro nombres para que no lo relacionaran con su hermano .

Cuando declaró ante la PGR por el caso Iguala, Omar Vázquez Arellano utilizó el nombre de Manuel Vázquez Arellano; en entrevistas para medios ha utilizado el nombre de Omar García u Omar Salgado Bahena.