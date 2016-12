Henrique Capriles: 'Venezuela está quebrada'

Principal impulsor del referendo revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro, el cual fue suspendido en octubre por el Consejo Nacional Electoral, el Gobernador de Miranda dijo a REFORMA que ahora, ante el fallido proceso de negociación con el Gobierno, es el momento de que las protestas masivas vuelvan a las calles para presionar la salida del Gobierno.



Pregunta: ¿Es cierto que a usted se le prohibió salir de su país? ¿Por qué?



Respuesta: A este Gobierno no le interesa tener razones para lanzar medidas como ésta, realmente no existe un razón real para ello, no tiene sentido.



P: ¿Qué está pasando en Venezuela?



R: Tenemos un Gobierno que está aferrado al poder y por mantenerse son capaces de hacer cualquier cosa. Somos el país con la mayor inflación del mundo, está alrededor del 700 por ciento. También tenemos una escasez muy elevada de alimentos en un 80 por ciento, en medicamentos un 90 por ciento, porque no se consiguen, y el Gobierno se niega a abrir el canal humanitario.



Los venezolanos hacen todos los días largas filas para comprar alimentos y productos de aseo personal y ahora, con la devaluación feroz de nuestra moneda, ya no alcanza para comprarlos. A esta situación económica se le suma que en nuestro país mueren más de 25 mil personas al año en manos de la delincuencia.



La única solución a la crisis de nuestro país es que haya una solución al conflicto político, y nuestra Constitución nos da la oportunidad del revocatorio, al cual el Gobierno le tiene mucho miedo y por eso lo frenan.



P: ¿Cuáles son las medidas que tomará ahora la Oposición?



R: Las acciones de calle y el juicio político que se estaba realizando en la Asamblea Nacional se frenaron temporalmente por respeto a esa mesa de encuentro con el Vaticano. Quizás las acciones de calle no debieron frenarse, pero en todo caso, es momento de retomarlas, porque el Gobierno no ha demostrado avanzar en esas mesas de diálogo.



P: Al Presidente Nicolás Maduro se le ha acusado de no darle al pueblo alimentos y medicinas. ¿Qué gana él haciendo esto?



R: No se trata de que Maduro le dé alimentos y medicinas al pueblo, no es así como debe funcionar un país. Lo terrible es que este Gobierno expropió y confiscó empresas que eran productivas y las destruyó, volvió leña la producción nacional.



Ya es poco lo que se produce, y ese poco está en manos de los pocos privados que quedan en el país. Ninguna de las empresas que tomó el Gobierno está funcionando, pero ellos siguen atacando al esfuerzo privado.



Como destruyeron al país se vieron obligados a importar alimentos para poder nutrir los anaqueles, pero el país está quebrado y ya no hay suficientes divisas para importar, y lo poco que se importa está a precios muy elevados porque nuestra moneda se devalúa a pasos agigantados.



Este Gobierno se robó los recursos y ahora los venezolanos padecen las consecuencias de una Administración irresponsable.



P: Hay gente que se ha manifestado en las calles a favor del Presidente. ¿Por qué cree que haya gente que sigue creyendo en él?



R: ¡Esta es muy buena pregunta!. Creo que hay personas que todavía sienten que su lealtad a (Hugo) Chávez es superior a las necesidades que padecen. Pero muchos ya han abierto los ojos



A ellos debemos seguirles hablando para que puedan darse cuenta de que la lealtad que sienten por Chávez no es motivo para no ver la realidad que viven a diario. Las verdades hay que decirlas y no cerrar los ojos por las pasiones.



P: ¿Por qué Maduro debe aceptar el referendo revocatorio y dejar el país?



R: Creo que está muy claro, el revocatorio está en la Constitución, él debe aceptarlo. Si su gestión fuera buena no tendría miedo de hacerlo, pero sabe que con el revocatorio van para afuera, por eso se niegan a hacerlo.



P: Se ha hablado de un golpe de Estado. ¿Ésta sería la vía correcta?



R: Desde luego que no. Un golpe de Estado traería otras consecuencias graves. La única manera de tener una solución que dure en el tiempo es hacerlo a través de un proceso electoral.



El revocatorio sería la vía que establece la Constitución. Por supuesto, el Gobierno podría llamar a elecciones generales y que todos nos contemos.