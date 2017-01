‘Hasta agotarse las existencias’. Sostienen amago de cerrar gasolineras

sandra.tovar@elmanana.com



Los empresarios gasolineros de Reynosa decidieron no comprar más combustible a Petróleos Mexicanos y únicamente terminar con la reserva que tienen en sus tanques de almacenamiento -vendiendo sin aplicar el subsidio, con la Magna a 15.80 y la Premium a 17.46-, como medida de presión hasta que el gobierno federal resuelva sus demandas.

Durante una conferencia de prensa, Rigoberto Ramos, empresario local, destacó que el destino de 120 estaciones en esta ciudad y alrededor de 400 de toda la región, se encuentran en manos de la Secretaría de Hacienda.

Externó que desafortunadamente no pueden seguir con la “competencia desleal”, ya que por ejemplo una cadena de tiendas de conveniencia con gasolinera ofrece el combustible a 12.89 pesos cuando Pemex lo vende a 15 pesos.

“Queremos que se establezca una competencia leal que hasta el día de hoy no lo es, no podemos obligar -a esa cadena- qué es lo que tiene qué hacer, pero que estuvieran en un precio competitivo y no a uno a su conveniencia”.

Manifestó que en Reynosa se cuenta con 40 gasolineras de la referida cadena y que no podrán dar abasto a la demanda que se tiene en la ciudad.

“Como empresarios vamos a agotar el combustible hasta su mínima capacidad que nos lo permiten las bombas, significa que no vamos a comprar combustible”.

Dijo que habrá quien tenga 20 o 30 mil litros en sus reservas, pero llegaron al acuerdo de que ningún gasolinero va a comprar combustible nuevamente.

Manifestó que el combustible con que cuentan durará dependiendo del movimiento que la ciudadanía tenga en cada estación.

Las compras de pánico, dijo, están fuera de su control y lo único que pueden garantizar es que hay abasto suficiente en las gasolineras.

“Como empresarios no es conveniente seguir en una competencia desleal. Nosotros estamos en desventaja porque queremos difundirlo a a ciudadanía, somos empresarios de Reynosa, generamos empleos y la misma economía se queda en Reynosa para hacer mayores inversiones”.

PÉRDIDAS

Los empresarios manifestaron que están teniendo pérdidas de hasta 120 mil pesos por estación.

“Tenemos pérdidas de 60 mil pesos por pipa, la gasolinera que menos pueda vender tiene un promedio de una pipa y media por día, si calculamos llevamos una pérdida de 120 mil pesos por estación”.

Una gasolinera, explicaron, es un negocio rentable que les deja para subsistir.

“Lo conveniente es llegar al acuerdo que teníamos antes, de que nosotros no tenemos porqué estar pagando una mala decisión. El tema si a nosotros no se nos resuelve favorablemente, no vamos a comprar, cuánto tiempo, no lo sabemos”.

Indicó que de orillarlos al cierre, se estarían perdiendo alrededor de mil 200 empleos directos, ya que cada estación cuenta con al menos 10 trabajadores.

ESPERAN

Los gasolineros destacaron que esperan que se dé una pronta solución a esta problemática.

“Ya hay un comité en una reunión con el subsecretario de Hacienda, este comité lo integra gente de Laredo, Tijuana, Reynosa, Matamoros, esperemos que se llegue a una solución. Esperemos que se tenga un resultado favorable para tener una competencia leal”.

Actualmente, explicaron, están subsidiando la diferencia de precio que anteriormente se hacía cargo el gobierno.

“Ahora nos están pasando la factura que nosotros les pasamos al consumidor final que es la población’’.

ANUNCIAN. Empresarios gasolineros advirtieron que dejarán de comprarle combustible a Pemex.

Sin percibirse compras de ‘pánico’

Por Juan Arvizu

juan.arvizu@elmanana.com

Contrario a lo que ocurría la noche del martes, durante el día de este miércoles no se registraron compras de pánico en gasolineras de esta ciudad.

La afluencia de clientes en las gasolinera ayer puede ser calificada de normal y sólo se apreciaron algunas filas en las franquicias que están vendiendo el combustible a menor precio.

Sin embargo ni aún así se pudieron observar estaciones de servicio con largas de filas de usuarios esperando para comprar combustibles, tal y como ocurrió la noche del día anterior (martes).

Debido a que existe incertidumbre en cuanto al precio final de las gasolinas, los usuarios de las estaciones de servicio están comprando más combustible del que acostumbran.

Conductores consultados dijeron que la economía no está para llenar el tanque, por ello prefieren comprar la cantidad que acostumbran en la inteligencia de que siempre está disponible la opción de cargar en el lado americano.

Las gasolineras que venden más barato anunciaron que seguirán manejando esa tarifa hasta que se agote las reservas de combustibles, pero el resto todavía no decide que pasos seguirá.

Mientras tanto se espera que las reservas de gasolina en estaciones que manejan un bajo precio se agoten en 2 ó 3 días más.

NORMAL. Contrario a lo que ocurrió la noche del martes, ayer durante el día no hubo compras de pánico.