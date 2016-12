Hallan hombre baleado. En la colonia Aztlán

El cuerpo de un hombre no identificado, quien estaba maniatado, con vendaje en la cabeza y cinta plástica en la boca, fue encontrado en el patio trasero de una casa deshabitada de la colonia Aztlán, presentando al parecer dos impactos de bala en la cabeza.

El hallazgo del cuerpo se registró alrededor de las 13:00 horas de ayer, en la casa marcada con el número 1 303 de la calle Fuente de Diana.

La víctima no portaba ningún documento de identidad entre sus ropas, por lo que su cuerpo fue trasladado en calidad de no identificado o “N. N” (No Nombre) al anfiteatro del Servicio Médico Forense.

El occiso, de entre 35 y 40 años de edad aproximadamente, vestía playera de color verde aqua y pantalón de mezclilla azul, sin calzado con calcetines grises.

Al lugar acudieron autoridades de la Unidad General de Investigaciones número 1 (UGI-1) de la Procuraduría de Justicia del Estado, personal de la Unidad Regional de Servicios Periciales y elementos de la Policía Investigadora Estatal.

Luego de acordonar el área para no contaminar evidencias en el escenario del crimen, con el acostumbrado hermetismo los criminólogos e investigadores procedieron a realizar las diligencias correspondientes, para finalmente trasladar el cuerpo del la víctima al Semefo.

La casa donde fue encontrado el cuerpo de la víctima está deshabitada desde hace mucho tiempo, por lo que se presume que el desconocido fue llevado a ese lugar para ultimarlo al balazo, ya que en el lugar quedó un charco de sangre.

Antes de trazar líneas de investigación para establecer el móvil del crimen, las autoridades se abocarán a tratar de dar con la identidad del occiso mediante archivos digitales, en tanto se presenten personas para identificarlo legalmente.

También revisarán expedientes de personas reportadas como desaparecidas, para tratar de encontrar similitud entre la fisonomía, corpulencia y edad de desaparecidos con la víctima.

Por esos hechos criminales, en la UGI-1 se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Muerto. Así fue encontrado el cuerpo del desconocido en la parte trasera de una casa deshabitada de la colonia Aztlán.

Cerco. El área fue acordonada por las autoridades ministeriales para evitar la contaminación de evidencias.

indagatorias. Investigadores y criminólogos realizan diligencias en el escenario de los hechos.