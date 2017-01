Hallan a empresario español desaparecido, fue asesinado y calcinado en Argentina

El asesinato de un hombre de 67 años en el coqueto barrio de Caballito, la desaparición de su cuerpo, el descubrimiento de su auto quemado en el partido de Almirante Brown (a una hora de la casa) y, finalmente, la aparición del cuerpo calcinado de Roberto Fernández Montes en un camino vecinal de Cañuelas (a 70 km de Buenos Aires). Hasta ahí, el misterio. Sin embargo, dos cámaras de seguridad resultarían clave para dilucidar quienes fueron los autores del crimen de este empresario español que arrastraba algunas deudas. La primera de las cintas muestra al yerno de la víctima y a un mecánico, exempleado de la fábrica que dirigía, en el ascensor del edificio de Montes, sacando un bulto envuelto en colchas y similar a un cadáver. La otra, muestra como lo meten en el baúl del auto. Ambos están detenidos.

"Lo sigo esperando, vivo, no hablo de muerte. El sábado me comuniqué con él toda la mañana. Pero luego perdí contacto y a las cinco de la tarde fui hasta su casa. Ahí llamé a la hija, se vino desde Escobar para abrir el departamento, porque vivía con su padre. Después vino la otra hija, la más grande. Y llegó con este individuo, que ahora está detenido. Esa mala persona le decía que se quedara tranquila. No faltaba nada, sólo algo de ropa de cama. La relación mía era con Roberto directamente, salgo con él desde hace 13 años”, fue el relato de María del Carmen, la pareja de Fernández, a la señal de noticias C5N. Sin embargo, lo que menos esperaba la mujer terminó por descubrirse este martes, luego de una intensa búsqueda por parte de la policía que duró cuatro días, al encontrarse el cadáver calcinado del empresario. Antes, los investigadores hallaron el auto Susuki Fan, incendiado a pocos kilómetros.

La principal hipótesis que se maneja apunta directo a los detenidos, Santiago, pareja de una de las hijas del empresario, y el otro sospechoso, arrestado en Ingeniero Budge, que se llamaría Ricardo. Sobre todo luego de que se conocieran las cámaras de seguridad del edificio ubicado en Aranguren 36, donde vivía y fue interceptada la víctima. Allí se ve a los imputados cargando algo de gran tamaño envuelto en un acolchado. Otras imágenes los mostraban cargando el bulto en el automóvil de la hija menor de la víctima y yéndose del lugar. Según María del Carmen, “El (por la víctima) confió en este tipo, que se llama Santiago. Le dejó todo en sus manos. Y esta mala persona empezó a hacer de todo, a sacar créditos y a no pagarlos. Había deudas por todos lados, yo le hice un apoyo administrativo para entender qué pasaba y encontré que era una estafa de al menos un millón de pesos (unos 62.000 dólares)”.

“Todos tenían miedo, Roberto tenía miedo por su hija. Ella le decía que su pareja le decía que lo iba a matar. Todo empezó cuando Roberto empezó a ver todo lo que su yerno hacía. El tiene dos hijas, la más grande es la que está casada con este tipo, el que hizo el desastre”, agregó Liliana, amiga de la mujer.