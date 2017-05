Hallan 74 cuerpos de migrantes en una playa de Libia

Mohamed al-Misrati explicó que los cadáveres fueron recuperados el lunes y que los in migrantes parecían haber muerto durante los últimos dos días.



Todos eran adultos, en su mayoría procedentes de países de África subsahariana, y todos excepto tres eran hombres.



La Media Luna Roja publicó imágenes en blanco y negro de los cuerpos dispuestos en bolsas a lo largo de la playa.



Libia es el principal punto de partida para los in migrantes que desean llegar a Europa por mar.



Normalmente intentan cruzar en débiles embarcaciones inflables cargadas con pequeñas cantidades de combustible, que pretenden llegar sólo hasta los barcos de salvamento europeos situados en aguas internacionales.



La mayoría salen de la zona de la costa de Libia situada entre Trípoli y la frontera tunecina al oeste. Los cuerpos de los ahogados aparecen frecuentemente en las costas de Libia.



El año pasado, un récord de 181 mil in migrantes cruzaron de Libia a Italia. Más de 4 mil 500 murieron.



Tras cerrar en gran medida las travesías marítimas entre Turquía y Grecia el año pasado, la Unión Europea busca fórmulas para frenar el flujo de in migrantes desde Libia.



Este mes, los líderes europeos ofrecieron dinero y otro tipo de ayuda a Libia para tratar de reducir el número de personas que atraviesan el Mediterráneo.



Grupos humanitarios criticaron la iniciativa, al considerar que esos planes exponían a los in migrantes a más riesgos y abusos dentro de Libia.