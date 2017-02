Hacienda analiza nuevo ajuste a precio de gasolina

Así lo aseguró este miércoles el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa , quien junto con sus homólogos del PRI y PAN se reunió en privado con el funcionario federal.



"El gasolinazo es una decisión que no han tomado. Es el tema del gasolinazo que el 18 (de febrero) tendrá que haber ya una liberalización de precios", señaló.



"(Meade) dijo que no han tomado la decisión de si el 18 empieza eso. No está tomada la decisión".



¿Y por qué no han tomado la decisión?, se le preguntó



"No nos dijo, pero no han tomado la decisión de suspender o no", respondió.



Según el perredista, en la reunión también se habló, de manera informal, sobre los recortes que se han propuesto para reducir el gasto.



Barbosa refirió que, casi en tono de broma, Meade comentó la posibilidad de eliminar algunas secretarías de Estado.



"Hablamos de la lógica de los planteamientos de recorte y ellos llegaron a pensar: si de 18 secretarías, desaparecemos 12, esto bajaría a 200 mil millones de pesos, pero eso significa desaparecer como Administración pública", agregó.