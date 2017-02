Hace paro en Comapa Sindicato de Plomeros

Trabajadores pertenecientes al Sindicato de Plomeros al servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, hicieron paro de labores en los diferentes subestaciones de la dependencia, en protesta por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, pero tal acción no fue respaldada por el líder del gremio, quien dijo que no había tal paro de labores.



Pese a que en la planta tratadora de aguas residuales de la colonia Las Granjas habían más de 60 empleados encuartelados en esas instalaciones, sin trabajar y descansando en la sombra de los árboles, José Luis García, secretario general del Sindicato de Plomeros, expresó que no realizaban tal manifestación.

“No hay manifestación, no hemos cerrado nada, no es cierto, vamos a pláticas con el gerente de Comapa ”, fue lo que señaló el líder de los plomeros al servicio de la dependencia municipal, quien no quiso dar más declaraciones.

El paro de labores se hizo en todas las estaciones de bombeo y plantas de Comapa , que a decir de los mismos trabajadores , eran más de 300 compañeros que no salieron a trabajar en protesta por la falta de incremento en sus salarios, no les han pagado retroactivos, además de que no les han dado el recurso por la renta de sus camionetas que son utilizadas para laborar desde enero del 2016, aunado a que el departamento de Reconexiones y Cortes va a desaparecer.

A un costado de las oficinas centrales del ente municipal se observaron unos 10 empleados que acompañaban al líder, en espera de una respuesta positiva luego de que se reuniera con el encargado de despacho de la Gerencia de la dependencia.

Los trabajadores desconocieron cuanto tiempo durarán con el paro de labores, debido a que sólo fueron notificados de que se quedarán en las instalaciones hasta nuevo aviso.