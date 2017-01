Hacen huelga de hambre en el Ángel

Cd. de México.- Dirigentes de organizaciones civiles iniciaron una huelga de hambre en las escalinatas del Ángel de la Independencia para exigir al Gobierno de Enrique Peña Nieto la cancelación del alza al precio de los combustibles.



Carlos Eduardo Pérez Ventura, presidente del Consejo Estatal de Organizaciones (CEO), expuso en entrevista que representantes de cinco asociaciones iniciaron la protesta desde el pasado jueves a las 11:00 horas.



A la fecha, abundó, sólo han consumido suero y agua con miel, y su estado de salud es monitoreado por un médico particular.



Pérez Ventura, que tiene 54 años y es diabético, dijo que las autoridades de la Ciudad de México les impidieron colocar tiendas de campaña y carpas, por lo que pasan las noches a la intemperie, sólo con cobijas, chamarras y bolsas de dormir.



Este domingo, bajo un cielo sin nubes, el grupo de activistas se cubría del sol con sombreros de palma, mientras a unos metros, al pie del Ángel, cientos de ciudadanos convocados a manifestarse contra el gasolinazo debatían para definir a dónde iban a marchar: al Zócalo o a Los Pinos.



El líder del CEO, comerciante de oficio, dijo que el grupo propone rehabilitar y potenciar las refinerías del País mediante una bolsa de recursos que serían obtenidos de recortes al gasto de los partidos y del Congreso de la Unión.



"Nosotros creemos que esto que estamos haciendo, quedarnos sin comer, no va a ser en vano", confió.



"Los que estamos aquí no somos mártires, no nos vamos a morir aquí, pero sí queremos hacer un llamado a la ciudadanía".



Entre el grupo de inconformes está Esther Celso, presidenta de la organización Más Allá de Los Colores, quien ayer cumplió 45 años.



No hubo pastel, dijo, pero sí brindis: los cinco líderes sociales chocaron anoche sus botellas de suero.



"Brindamos por el cumpleaños y por que seamos escuchados. Que creemos conciencia en más personas, los que tenemos hijos; yo tengo hijos jóvenes, profesionistas, y más que nada esto lo hago por ellos", afirmó.