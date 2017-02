Hacen el feo a edil sus propios colegas

“Casi a ninguna me han estado invitando, no asisto porque no me están convocando, yo vengo todos los días y todos los días hago acto de presencia aquí, pero de hecho ni a mí ni a otros integrantes nos invitan, es la queja que tenemos”, dijo.

El regidor de extracción panista comentó que desconoce porqué razón no es convocado a las reuniones.

“Son compañeros del mismo partido y desconozco, ya les hicimos comentarios y por eso los estamos citando, queremos que los citen a comparecer, de hecho metimos solicitud para sesión extraordinaria, es algo muy raro que no se me convoque”, expresó.

Además desde diciembre que está solicitando una reunión con el director de Ecología para tratar la quema de basura y disposición final de la basura, pero no ha respondido, por lo que pide que comparezca.