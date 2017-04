Hacen campaña con Star Wars

Ciudad de México.- Con motivo de los 40 años de la saga de Star Wars , el elenco de su próxima película Star Wars : The Last Jedi lanzó una campaña con fines caritativos: Star Wars , Force for Change: Past, Present and Future.

A través de la plataforma Omaze, los fanáticos de la franquicia podrán donar desde 10 hasta 50 mil dólares para ganar recompensas como parches, cascos, camisetas y concursar por cuatro grandes premios.

Los premios principales, que celebran el pasado, presente y futuro de la saga, son: el primero, una estancia en Skywalker Ranch, con acceso a los archivos y a una proyección privada de Star Wars : Episodio IV - Una Nueva Esperanza.

El segundo, una visita al set de filmación de la película de Han Solo, con posibilidad de salir en el filme, y una entrevista con los directores; el tercero, ir al estreno de Star Wars : The Last Jedi, caminar por la alfombra roja junto al elenco y asistir a la fiesta posterior al evento. El cuarto gran premio incluye los tres anteriores.

Los fondos recaudados por Force for Change serán donados a Starlight Children’s Foundation, una organización que cuenta con el respaldo de Unicef, la cual le brindará entretenimiento y juegos a jóvenes pacientes en más de 700 hospitales y clínicas.

La campaña, que está abierta a partir de este martes y hasta el 11 de mayo, tendrá a un ganador que será seleccionado al azar de una tómbola con todos los donadores al final de cada semana. El gran premio será entregado hasta el final. (Reforma)