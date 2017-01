Hablarán Donald Trump y Putin este sábado

Así lo confirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Putin quiere felicitar a Trump por asumir el cargo, informó Peskov, y se espera que ambos intercambien opiniones sobre los principales parámetros de las relaciones bilaterales actuales.



El vocero declinó entrar en detalles sobre qué temas concretos se tratarían y no dijo si los dos Mandatarios aprovecharían la conversación para fijar una reunión.



Será la primera conversación de ambos líderes desde que Trump tomó posesión.



Putin ya habló con Trump para felicitarle por su victoria electoral del 8 de noviembre, pero ésta será la primera de carácter oficial con el Presidente republicano.



En aquella primera toma de contacto a mediados de noviembre, ambos abogaron por una mejora de las dañadas relaciones entre Washington y Moscú.



Durante la campaña electoral, Trump dijo admirar el estilo de Gobierno de Putin y confió en que ambos países pueden acercarse, después de que con el ex Presidente Barack Obama las relaciones se congelaran y llegaran a un punto de deterioro no visto desde la Guerra Fría.



Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones económicas a Moscú por anexionarse Crimea y respaldar a los separatistas prorrusos del este de Ucrania.



Además, la administración de Obama tomó también medidas sancionadoras contra Rusia a finales de año al asegurar que Moscú interfirió en las elecciones estadounidenses con el objetivo de favorecer a Trump.



Trump también hablará este sábado con sus homólogos de Francia, François Hollande; y de Alemania, Angela Merkel, confirmó la Casa Blanca.



Apelan a una nueva Europa



Merkel y Hollande pidieron este viernes en Berlín unidad a los socios comunitarios para avanzar en una nueva Europa ante los grandes desafíos internos y externos a los que se enfrenta el proyecto nacido hace sesenta años.



Mientras en la Casa Blanca se preparaba la primera reunión de Trump y la Primera Ministra británica, Theresa May, Merkel y Hollande escenificaron la unidad del eje franco-alemán en defensa de una UE criticada por las fuerzas populistas y cuestionada desde Washington y Londres.



"Estamos en una situación en la que la Unión Europea está ante grandes desafíos internos y externos. Ambos coincidimos en nuestra convicción de que sólo podremos afrontarlos conjuntamente", manifestó la Canciller en una comparecencia ante la prensa con Hollande, sin turno de preguntas.



Ante la próxima cumbre europea de Malta y la reunión en que se conmemorará el sesenta aniversario del Tratado de Roma, que dio origen a la UE, Merkel pidió al resto de socios y a las instituciones comunitarias que pongan de manifiesto todo lo logrado y los beneficios de mantener la cooperación.



Ambos mandatarios abogaron por dar pasos en las prioridades fijadas en septiembre en Bratislava, donde los 27, sin el Reino Unido, se comprometieron a avanzar en áreas concretas, como la protección de las fronteras exteriores y la seguridad, la creación de puestos de trabajo para los jóvenes y el mercado único digital.