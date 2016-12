Guerrero, Coahuila e Hidalgo se suman a protestas contra gasolinazo

Cd. de México.- Ante el incremento en el precio de la gasolina en 2017, habitantes, políticos y organizaciones protestaron en diversas regiones de Guerrero , Coahuila e Hidalgo .



En Acapulco, desde las 8:45 horas, más de 70 personas se concentraron en la fuente de la Diana Cazadora.



"Estamos hartos. No más incremento a la gasolina", "La gasolina más cara no es para un País con salarios de miseria" y "Exigimos la destitución inmediata de Enrique Peña Nieto. Pemex es de los mexicanos", se leía en pancartas que portaban los inconformes.



En el lugar estaban integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg); Eloy Cisneros Guillén, líder de Por México Hoy, y Pericles Ramírez Jiménez, líder del Comité de Bases Ampliadas de la Educación Media Superior en Guerrero .



A la protesta también se unieron médicos, militantes del PRD y del PT e integrantes de la Universidad Autónoma de Guerrero .



Los manifestantes cerraron de manera simbólica una gasolinera de la zona.



En tanto, en la ciudad de Iguala, también en esa entidad, un grupo aproximado de 50 personas de la Organización Emiliano Zapata, encabezadas por el profesor Esteban Cayetano Hernández, quien pertenece a la Ceteg, zona norte, marcharon contra el gasolinazo rumbo a las oficinas de Hacienda.



En el Municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila , cerca de 25 personas se manifestaron en contra del aumento a los combustibles.



El punto de reunión fue la plaza central de la demarcación y marcharon con pancartas por las calles aledañas.



"No al gasolinazo, ya basta", "Peña nieto mentiroso y "Diputados y Senadores: No al gasolinazo", se leía.



En la protesta se presentó Juanita Gómez, regidora en el Ayuntamiento por el Partido del Trabajo.



Asimismo, en Actopan, Hidalgo , la asociación civil Impulsora Social armó una caravana de automóviles, en cuyos vidrios había consignas.



Por el centro de Oaxaca circulan también carros con pancartas pegadas en las que se pide a la población no cargar gasolina los primeros días de enero.