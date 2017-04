Guardería seguirá cerrada. Clausurada definitivamente

Clausurada, así continuará la Guardería Las Abejitas luego de que hace casi dos meses se denunciara el abuso contra un bebé de diez meses de edad.

Fue el pasado primero de marzo cuando Angélica, madre del menor, hizo público que a su hijo lo mantuvieron amarrado de pies y manos.

Esta guardería se encuentra ubicada en la calle José de Escandón y pertenece al programa de estancias de Sedesol federal.

Al ser entrevistada, la madre de familia expresó que su hijo apenas tenía ocho días de haber ingresado a la guardería cuando comenzó a notar cambios en su conducta.

“Yo llevé a mi bebé a una guardería porque lo necesito, porque estoy haciendo mi servicio social. Me percaté que mi bebé no quería comer, lloraba mucho, no dormía, se asustaba con cualquier cosa”.

Contó entre llanto que acudió a la guardería y le pidió a la maestra que le permitiera ver las instalaciones donde estaba su bebé.

“Mi corazón de madre me decía que algo estaba pasando, que algo no estaba bien. Ese día le revisé el anito a mi bebé y lo vi un poco rojo, le puse pomada y encontré una cinta en el porta bebé y al siguiente día vi las marcas de mi bebé”.

Dijo que el menor presentaba marcas en manos y pies por lo que tomó fotografías.

“Le exigí explicaciones a la maestra, que por qué, y primero me lo negó. Después me dijo que si lo había hecho porque mi bebé era muy inquieto y que lo había amarrado y le dije que eso estaba penado, que el maltrato infantil estaba penado, que por qué lo hacía”.

SIN POSIBILIDAD

Mirna Terán Joch, titular de estancias infantiles en el Estado, informó que la guardería “Las Abejitas” fue cerrada definitivamente y los menores fueron enviados a otros lugares para su cuidado.

“Todavía sigue el proceso (por maltrato infantil), aún no tenemos una resolución por parte de la autoridad correspondiente. Esto no está en manos de nosotros, en cuanto el juez nos diga qué procede, nosotros actuaremos”.

Destacó que en Reynosa se cuenta con 28 estancias en las cuales se hacen revisiones una vez al mes.

“Todos los niños que estaban en esta guardería fueron enviados a otras por acuerdo de los padres de familia. Emitiéndose un resolutivo, sabremos qué pasará con este caso y con los administradores de la estancia”.

Explicó que todas las estancias que firmaron convenio para el 2017 cumplen con los permisos correspondientes.

“Nosotros hacemos un proceso de supervisión por lo menos una vez cada dos meses. En algún momento dado, yo puedo llegar a una estancia y encontrar algún incumplimiento y hacemos más visitas de revisión y si continúan, suspendemos (el permiso)”.

Hasta el momento, manifestó, no se cuentan con casos de este tipo y que no será sino hasta el mes de mayo cuando visiten Reynosa para supervisar las estancias.

“Empezamos en marzo, terminamos la semana pasada. Iniciamos en el mes de mayo la segunda visita del año para todas estas estancias que se encuentran en Reynosa”.