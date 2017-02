Golpea otra nevada el noreste de Estados Unidos

Las autoridades desde Maine hasta el estado de Nueva York pidieron a la población cautela extrema y se espera una precipitación de hasta 60 centímetros de nieve.



Se cancelaron las clases en varias escuelas de la región, inclusive en Boston y en el estado de Nueva York , desde Albany hasta las afueras de la ciudad de Nueva York . Casi todos los vuelos hacia o desde el aeropuerto de Manchester, New Hampshire, han sido cancelados. En Maine, el Portland Jetport quedó cerrado.



Este lunes por la mañana, en el estado de Maine, hubo una acumulación de 43 centímetros en Saco y 40 centímetros en Portland.



En New Hampshire, cayeron 36 centímetros en Ossipee y 30 centímetros en Berlín. Durante la noche ocurrieron varios apagones y se esperan fuertes vientos e inundaciones durante el día.



Las autoridades de New Hampshire y Maine hicieron un llamado a la población para que se mantenga alejada de las vías ya que se reportaron accidentes viales en distintos lugares el domingo y hoy, pero no se reportó una gran cantidad de heridos.



"Simplemente queremos recordarle a la población que se mantenga alerta, que maneje con cuidado'', dijo el Gobernador de New Hampshire, Chris Sununu.



Advirtió sobre la posibilidad de que los niños que estén jugando en pilas de nieve pasen desapercibidos por los conductores de las máquinas despejadoras y ocurran accidentes.



Lenore Correia, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional el Taunton, Massachusetts, indicó que es una tormenta invernal considerable pero nada que no hayan visto antes.



En el estado de Maine las agencias oficiales quedaron cerradas, igual las oficinas de la legislatura estatal y los tribunales en New Hampshire.