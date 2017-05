Gobernador de NL pide a medios revelar sus fuentes

Monterrey, México.- Tras negar que el fiscal ejecutado en Guadalupe participara en la investigación de los expedientes falseados en la Procuraduría estatal, el Gobernador Jaime Rodríguez exigió que los medios de comunicación den a conocer sus fuentes de información.



"No, no es cierto eso", dijo en forma escueta sobre la participación del fiscal José Luis de León en las indagatorias al interior de la Procuraduría.



"Si ustedes tienen a los filtradores de información, pregúntenles a ellos", añadió, "siempre ustedes hablan de filtrar información".



También tuvo la misma respuesta cuando se le preguntó por la supuesta infiltración de Eleazar Palomo, "El Cochi", líder de los Beltrán Leyva en San Pedro en las corporaciones estatales.



"Si no me dicen la fuente, ni me pregunten", mencionó, "si ustedes no me dicen la fuente yo no les daré respuesta de nada que no me digan quién se los dijo".



Entrevistado luego de un evento de entrega de ambulancias, el Gobernador dijo incluso que pediría a los Diputados legislar sobre el tema, aunque luego aclaró que no piensa enviar una iniciativa.



"Lo que le voy a pedir a los Diputados es que hagan una ley para que los medios de comunicación den a conocer quién les filtra la información, eso nos ayudaría a acabar con la polémica de la desinformación".



En la entrevista, Rodríguez evitó responder directamente cuestionamientos sobre la ejecución del fiscal, así como de la detención de "El Cochi", líder de los Beltrán Leyva en San Pedro.



"Daremos la información cuando la tengamos", dijo.



"Hoy es un día que decidí atenderlos, tengo el derecho de no atenderlos, de no decirles nada", agregó, "hoy decidí darles información respecto a las ambulancias, mañana, o cuando tengamos un evento de seguridad les diré qué pasa con el tema de seguridad".