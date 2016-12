Gobernador de Jalisco se queja de gasolinazo

Guadalajara, México.- El Gobernador Aristóteles Sandoval informó que su Administración emprenderá acciones, dentro de las facultades que le otorga la ley, para hacer frente al incremento al precio de la gasolina previsto para el próximo año.



A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario estatal adelantó que dará a conocer en su momento las acciones que se llevarán a cabo, aunque no abundó en detalles.



"Mi Gobierno analiza rutas de acción en el marco de nuestra competencia. Las familias jaliscienses cuentan con todo mi respaldo", escribió el titular del Poder Ejecutivo.



"En próximos días anunciaré medidas. Haremos frente a este momento difícil, en el 2017 Jalisco seguirá adelante".



Sandoval, quien reconoció que 2017 será un año complicado, manifestó su solidaridad con los ciudadanos.



"El aumento en combustibles indigna, la gente tiene razón: no es justo", señaló.



"Me solidarizo con cada familia, comparto su indignación y enojo".



El Gobernador omitió señalar si se sumará a las manifestaciones de protesta a las que convocó el miércoles el Presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus.