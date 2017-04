Giran ordenes de aprehensión contra Domene y Morales

Monterrey, México.- El Estado giró órdenes de aprehensión contra el ex director de Isssteleón, Pedro Morales Somohano; y el ex director de Comunicación Social, Jorge Domene, pero no pudo concretarlas.

En conferencia de prensa, el vocero Aldo Fasci indormó que a Morales Somohano no lo encontraron en su domicilio, en San Pedro, mientras que Domene obtuvo una suspensión de amparo del Juzgado Quinto de Distrito.

Estos casos se dan a conocer un día sespués de que el también ex director de Isssteleón, Eduardo Bailey, se figó de un hospital de Durango tras ser aprehendido por el quebranto de 359 millones de pesos que generó con malas inversiones con recursos del instituto.

Morales Somohano es sujeto a proceso por el mismo caso, pero Fasci rehusó dar detalles de las imputaciones.

Sólo refirió que anoche se realizó un cateo con fines de aprehensión en el domicilio del ex funcionario, y no lo encontraron.

Sin explicar detalles, el vocero dijo que a Domene se le giró orden de aprehensión por peculado y ejercicio indebido de funciones durante el tiempo que fungió como titular de Comunicación Social en la gestión de Rodrigo Medina.