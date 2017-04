Giran orden de aprehensión contra Morales y Domene en Nuevo León

Monterrey, México.- El Estado giró órdenes de aprehensión contra el ex director de Isssteleón, Pedro Morales Somohano; y el ex director de Comunicación Social, Jorge Domene, pero no pudo concretarlas.



En conferencia de prensa, el vocero Aldo Fasci informó que a Morales Somohano no lo encontraron en su domicilio, en San Pedro, mientras que Domene obtuvo una suspensión de amparo del Juzgado Quinto de Distrito.



Estos casos se dan a conocer un día después de que el también ex director de Isssteleón, Eduardo Bailey, se fugó de un hospital de Durango tras ser aprehendido por el quebranto de 359 millones de pesos que generó con malas inversiones con recursos del instituto.



Morales Somohano es sujeto a proceso por el mismo caso, pero Fasci rehusó dar detalles de las imputaciones.



Sólo refirió que anoche se realizó un cateo con fines de aprehensión en el domicilio del ex funcionario, y no lo encontraron.



Sin explicar detalles, el vocero dijo que a Domene se le giró orden de aprehensión por peculado y ejercicio indebido de funciones durante el tiempo en que fungió como titular de Comunicación Social en la gestión del ex Gobernador Rodrigo Medina.



El Municipio de Guadalupe informó que Domene, quien es ahora Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal con licencia, mantendrá su puesto dependiendo de la suerte legal con la que corra al ser investigado.



Mediante un comunicado, el Municipio señaló que el jueves 27 de abril Domene solicitó una licencia por 15 días y ayer fue aprobada en sesión de Cabildo.



El ex vocero del ex Gobernador Rodrigo Medina ocupó el cargo en la Administración del Alcalde Francisco Cienfuegos desde el 20 de diciembre pasado, luego de que se mantuvo separado de la luz pública tras concluir su trabajo en Gobierno del Estado.



"En su solicitud, Domene Zambrano manifestó su legítimo interés de atender asuntos de carácter estrictamente personal", dice el escrito.



"Esperamos que el Ingeniero Domene Zambrano aclare su situación jurídica y atienda oportunamente los señalamientos que se le hacen por sus funciones anteriores y que son totalmente ajenas a la actividad que desempeñaba en el Municipio".



"Transcurridos los 15 días de licencia", sentencia el comunicado, "el Ayuntamiento evaluará la situación para tomar las decisiones pertinentes".



Aunque el Alcalde Francisco Cienfuegos no ha emitido algún comentario sobre el tema, en el comunicado asegura que Domene mejoró la situación financiera de Guadalupe.



"Durante su periodo al frente de la Tesorería, Domene Zambrano ha logrado posicionar la calificación crediticia de Ciudad Guadalupe como 'estable' debido al desempeño financiero de la administración municipal y al bajo nivel de endeudamiento directo, según los estándares de Fitch Ratings, emitidos en su reporte del 7 de marzo del año en curso", asegura.