Gignac se quiere quedar: Rodríguez

San Nicolás de los Garza

André-Pierre Gignac se quiere quedar en los Tigres y el equipo quiere seguir contando con el delantero, afirmó Alejandro Rodríguez.

El presidente del equipo habló poco después de hacerse la Foto oficial del Torneo de Clausura 2017.

“Lo que quiero dejar muy claro es que nosotros estamos encantados con André, no queremos que se vaya y él no quiere también (irse), pero obviamente las noticias en esta época vuelan”, señaló.

“Las intenciones de muchos equipos sobre jugadores nuestros ahí están. Pero nosotros no estamos promoviendo a ningún jugador no queremos que se vayan”.

Rodríguez dijo que cualquier jugador que pida salir por cualquier tipo de cuestiones, familiares o deportivas, le abren la puerta siempre y cuando no afecte a ninguna de las partes, pero este no es el caso del francés.

Rodríguez dijo que no ha llegado ninguna oferta por Gignac y mientras no exista no hablarán del tema.