Gestionan oficina tripartita para atender a repatriados

En aproximadamente un mes, Reynosa tendrá una oficina tripartita donde los consulados de México, Guatemala y El Salvador trabajarán para que los repatriados no se queden en esta ciudad.

El diputado Ángel Garza destacó que está preparando una iniciativa con la finalidad de invitar a diferentes cónsules para que se instale una oficina en Reynosa , porque es donde se tiene el programa de migrantes de otros países.

“Debe haber unos 30 repatriados en Reynosa que están en la Casa del Migrante. Necesitamos trabajar mucho mejor para que todo esto no llegue hasta acá. Debemos trabajar para que cuando brinquen, cuando los deporten, tenemos que tener un buen blindaje para que los que nos son mexicanos, regresárselos a los ‘güeros’”.

Manifestó que los repatriados, con tal de no salir de la frontera para poder regresar a Estados Unidos aseguran que son residentes del sur del país.

“Llega un punto donde personas de Honduras y El Salvador dicen ser mexicanos, por el acento, y los sueltan como mexicanos. No traen identificaciones, simplemente los pasan. En ocasiones los dejan en el puente y al cruzar no hay quien los esté revisando, no avisan cuándo van a hacer la deportación y eso nos causa que al hacer la internación no sepamos quienes están ingresando”.

Por ello, explicó, ya tuvieron una reunión con el Delegado del Instituto Nacional de Migración.

“Estamos preparando una iniciativa donde invitamos para abrir una oficina tripartita como receptor de esta gente que viene. Tenemos un problema que se avecina fuerte con los migrantes y debemos tomar en cuenta que va a ser mucho por la entrada de Reynosa ”.

Lo correcto, manifestó, es no recibir más repatriados.