Generan impuestos vehículos ‘chatarra’. Deben propietarios darlos de baja

Si usted cuenta con un auto “chatarra”, lo mejor será que verifique si aún sigue generando impuestos , a fin de que pueda darlo de baja ante la Oficina Fiscal.

Raúl López, titular de esta dependencia, indicó que está por aplicarse un descuento para todos aquellos que tengan rezago en este tipo de unidades.

“Está por salir un decreto en el que se beneficia a los contribuyentes que tengan rezago en vehículos que se van a dar de baja y que por situaciones mecánicas ya no van a estar en uso”.

Comentó que aunque no se tiene una cifra exacta de los autos que se encuentran convertidos en chatarra y que siguen generando impuestos , sí es una cantidad considerable.

“Si hay rezago, éste desaparece y simplemente se pagaría la baja del vehículo, sería el único pago que se debería hacer, es un decreto que año con año se emite, ya se firmó y solo esperamos que se publique”.

Comentó que hasta la fecha alrededor de cien contribuyentes se han acercado a la Oficina Fiscal para solicitar descuentos en este trámite.

“Se han estado acercando desde enero a la fecha, los hemos orientado para que esperen y de esta manera ahorren dinero y resolver de una vez por todas este tema que arrastran de años atrás”.

Destacó que la mayor parte de los vehículos están considerados como chatarra, pero quedaron vigentes en el padrón vehicular y siguen generando costos.

“Es una cantidad importante porque la gente lo va dejando y piensan que porque no circulan, no tiene problema, pero mientras no los den de baja van a seguir generando impuestos ”.

Actualmente, dijo, el padrón de autos que circulan en Reynosa es de poco más de 200 mil unidades.