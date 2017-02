Gasolinera que administra Marina, la más concurrida en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- La estación de gasolina más concurrida en la zona de Taxqueña es la que administra la Secretaría de Marina -Armada de México (Semar).

Cientos de conductores prefieren hacer fila, de entre 10 y 30 minutos, para llenar su tanque de combustible en la estación 3994 porque confían en que les despachan litros de a litro, en vez de acudir a otras gasolineras del rumbo donde perciben que les roban.

Incluso, hay automovilistas que se localizan en las delegaciones Iztapalapa y Benito Juárez, pero que prefieren recorrer mayor distancia, entre 5 y 8 kilómetros, para re abastecerse de gasolina en este sitio.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL en la estación que se localiza en el cruce del Eje 3 Oriente y Calzada de la Virgen, en la delegación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, se pudo constatar que los verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisaban la calibración y el estado de todas bombas despachadoras de gasolina Magna y Premium, que administra la Semar, sin que haya registrado alguna alteración en los dispositivos.

“Estamos dando los litros completos, de acuerdo a las medidas que se han tomado (Profeco) y es para darle la seguridad a la gente de que se lleva lo que está pagando.

“Los candados son puestos por una unidad verificadora acreditada. Estamos obligados a traer la unidad dos veces al año para que pongan los sellos correspondientes, esa es una obligación, pero también, cada 15 días calibramos las máquinas o las calibra la unidad verificadora certificada para tener la certeza de que los equipos están dando los litros completos.

“Las únicas instancias que pueden verificar si estamos haciendo algo indebido, en este caso es Profeco. Únicamente la unidad verificación puede manipular (las bombas) pero le pone su sello correspondiente, en caso que se incurra en alguna falla sería por mala calibración y nosotros no podemos manipularlos si no violamos los sellos de seguridad”, aseguró el Teniente, Sergio Bringas Vargas, jefe de departamento de operaciones y mantenimiento.

La norma para verificar la medida que sale de la bomba tiene un margen de tolerancia de más menos 100 mililitros, por cada 20 litros despachados; si la cantidad que sale está dentro de este margen se considera dentro de la norma.

“(Vengo a esta estación) porque sí dan el rendimiento como debe de ser, diferente a otras gasolineras, yo trabajo la zona oriente, vivo en San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, casi diario vengo. Vale la pena porque el rendimiento es muy diferente en el despacho de otras gasolineras a esta”, resaltó Artemio Anaya, taxista y cliente de dicha estación desde 5 años.

La Profeco no ha sancionado la estación de servicio de la Semar, en las inspecciones ordinarias ni en las extraordinarias. En las últimas tres semanas se han realizado dos inspecciones.

Rocío se traslada de Taxqueña, desde hace año y medio, porque asegura que confía en la estación de Semar, lo único malo es la larga fila, que hay en cualquier hora, porque debe esperar 10 minutos o más para llegar a la bomba.

“Para mí sí vale la pena porque veo el ahorro, me rinde más aquí que… por ejemplo, yo tengo dos gasolineras en Tlalpan, en una huele mi coche mucho a gasolina , y en la otra no me rinde lo que me rinde aquí, me quedan más cerca de mi domicilio, una como a 300 metros”, explicó la ama de casa quien percibe que en estaciones de Tlalpan no dan litros completos.

La estación de gasolina entró en funcionamiento en diciembre de 1993, exclusivamente para abastecer de combustible a los vehículos oficiales de la Marina , pero con el tiempo se dieron cuenta que sobraba gasolina y decidieron ponerla de venta al público, principalmente vecinos que se acercaron para pedir servicio.

Hoy en día la estación da servicio al público en general, hay largas filas de autos en los carriles que dirigen hacia las 24 bombas y es única en la Ciudad.