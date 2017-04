Gasolinazo fue más ruido que reclamos…

Concluyó el primer trimestre del año y en el tema de los precios de los combustibles sigue sin una novedad relevante más que los decrementos de centavos que se presentan cada semana y la baja continua en las ventas de los mismos, al menos en este lado de la frontera.

ENERO

A finales del 2016 el país fue sorprendido con la noticia de un incremento en el precio de las gasolinas, mismo que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año, que fue del 14.2% en el precio de la Magna; 20.1% para la Premium y de 16.5% para el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre del año pasado.

Con estos ajustes, los precios promedio a nivel nacional del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 fueron de 15.99 pesos para la gasolina Magna; 17.79 para gasolina Premium y 17.05 para diésel.

Durante esos primeros días del 2017 empresarios locales gasolineros anunciaron el posible cierre de manera indefinida de las expendedoras con la finalidad de buscar obtener un subsidio por parte de la federación, que frenara el impacto que este aumento representaba para ellos, o bien la homologación con los precios ofertados en el lado norteamericano.

Sin embargo, pese a la psicosis que esto ocasionó en la ciudadanía, que en repetidas ocasiones hizo largas filas para abastecerse, ni una cosa ni la otra llegó y otro suceso más dio inicio.

En las ciudades fronterizas como Reynosa, un buen promedio de los consumidores optó por comenzar a cruzar de manera regular a los Estados Unidos, esto con la finalidad de llenar sus tanques, pues aseguran que resulta más económico el combustible en el Valle de Texas, que hasta la fecha se mantienen en detrimento de los inversionistas locales.

FEBRERO

Durante este mes se acentuó la fuga de consumo, la baja de ventas, y la competencia con precios en el país vecino, pues la diferencia de precios entre un país y otro era de hasta 6 pesos, viéndose esto reflejado en un decremento del 40% en clientes y un 70% en ingresos para los expendedores locales.

Otro de los factores, que aunque representaron un “desahogo” para los clientes, más no para los empresarios, fueron las tarifas ofrecidas por las grandes cadenas comerciales, que subsidiadas por ellas mismas, pudieron mantener un precio de poco mas de 12 pesos en Reynosa, un lujo que quienes no pertenecen a estas empresas, no pueden ni darse ni otorgar a terceros.

Al final de febrero se habló de considerar bajar los precios por semana de acuerdo a los movimientos y la valoración del dólar, reducciones de no mas de 5 centavos hasta el día de hoy.

Estas “bajas“ mínimas no fueron suficientes, pues para estas fechas, 20 gasolineras de un total de 150 en la ciudad, tuvieron que que cerrar o ser vendidas por no ser redituables.

MARZO

Durante este mes se dio un respiro para los consumidores pues se aplicó una baja de los 15.86 a los 12.09 pesos por litro en la gasolina Magna, misma que en este giro se conoce como “gasolina de estímulo”.

Se destacó que esta acción no era por mandato ni era tampoco un precio obligatorio a ofrecer por todas las empresas gasolineras, por lo que cada uno tuvo que realizar una evaluación previa para sacrificar precio por volumen.

Efectivamente no todas las gasolineras bajaron sus precios, pues aún queda un buen número de éstas que mantienen la tarifa arriba de los 15 pesos por litro de la categoría Magna, que es la más comercial.

Fue Rigoberto Ramos Ordoñez , del comité de gasolineras en la ciudad, quien señaló que el impacto de los aumentos era tangible simplemente en el número de empleados que pueden mantener, que de 25 se ha reducido a 3 por estación.

Según informan los mismos trabajadores de este rubro, en las gasolineras de mayor flujo se consumían por día hasta 25 mil litros, mientras que ahora a duras penas alcanzan a vender unos mil litros y llegan rozando los 2 mil 500 pesos en venta diaria.

Al día de hoy no se ha sabido más de este tema y tanto empresarios como ciudadanía parecen haberse resignado a seguir pagando más por la misma gasolina, manteniéndose los precios de la siguiente manera: 15.71 Magna; 17,34 Premium y 16,75 Diésel, sin el subsidio provisto por los empresarios mismos.

RESUMEN. Los primeros días del 2017 subieron los precios de combustibles, se abrió la posibilidad de cerrar expendedoras, se conoció la gasolina de estímulo a precio menor.