Ganan Auténticas en liguilla de volibol

Continuo la liguilla de volibol local; donde la poderosa escuadra y actuales campeonas las Auténticas vencieron en dos fáciles sets por marcador de 25-8 y 25-12 a Queens, dentro de la rama femenil, cotejo que tuvo como escenario las canchas de la Unidad Modelo ante un buen número de aficionados que estuvieron apoyando a sus equipos favoritos.

El primer set cabe hacer mención que las actuales campeonas Auténticas no tuvieron problemas dentro de la cancha ya que fueron muy superiores a su rival ya que supieron sacarle provecho a los errores que cometieron sus contrincantes; por otro lado las Queens hicieron los que pudieron jugaron no se amilanaron trataron de hacer bien las cosas pero no pudieron, al final, Auténticas triunfó.

Para el segundo set, fue la misma tónica del primero con unas Auténticas dominando las acciones haciendo bien las cosas dentro de la cancha sus jugadores sin hacer su máximo esfuerzos dominaron la rival.