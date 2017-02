Gana Las Flores al Alfa Dental 3-1

En buen juego la poderosa escuadra de Las Flores se impuso por marcador de 3 goles contra 1 al Alfa Dental, dentro de la liga de futbol local, partido que se realizó en el campo deportivo Tío Félix.

El primer tiempo fue muy disputado entre ambos conjuntos, donde los jugadores del Alfa Dental se plantaron bien dentro del terreno del campo presionaron cuando tuvieron que hacerlo y bueno hicieron sudar la camiseta a su adversario; por otro lado Las Flores jugando bien siempre asistiendo en la media Lupito y Mario Treviño quienes siempre estuvieron moviéndose de una lado a otro del campo mandando esféricos a sus compañeros, fue un ir y venir de una portería a otra, así estuvieron hasta que el árbitro los mandó al descanso con insípido empate a un gol por bando, por las Flores fue Francisco Minor.

Para la segunda mitad el director técnico del Alfa Dental hizo unos cambios tácticos a la ofensiva a su equipo, sus jugadores continuaron llegando a la meta rival pero en vano por que no concretaron; por otro lado Las Flores fue más inteligente sus delanteros no cayeron en la desesperación llegaron y llegaron y al final terminaron ganan do 3 goles contra 1; los goles fueron obra de Mario y Guadalupe Treviño para así llevarse un triunfo merecido.