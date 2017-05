Galardonan a oficial de la ley

Laredo, Tx.- “Tenía cuatro años peleándolo, siempre estuve entre los cuatro seleccionados, ahora sí lo gané, cuando me propongo algo, lo consigo”.

Edgardo García ayer fue galardonado como “El Oficial Patrullero del Año”, por sus jefes y compañeros de la Policía Municipal de Laredo.

Edgardo tiene seis años y medio en la agencia local de la ley, es quien más arrestos ha conseguido, acumulados en estos cuatro años, de su intensa lucha personal por ser el mejor de la corporación.

Sus jefes Gabriel Martínez, Jesús Torres, Claudio Treviño y Stephen Pérez, comentaron cada uno por separado, que eso es lo que precisamente distingue a Edgardo, su deseo y su constancia diaria e interna por ser mejor, un agente que nunca está conforme con su trabajo, siempre busca dar más, hacer más, obtener más, tener mejores resultados de su labor.

SALVÓ LA VIDA

Grandes aciertos en aprehensiones de delincuentes peligrosos, incluso estuvo en peligro de morir, el 14 de febrero del año 2015, un anglosajón drogadicto, con condenas por portación de arma de fuego, drogas y ataques armados contra los policías, le disparó tres veces a quemarropa, con una pistola conocida como “Mata Policías”, del calibre 5.7 milímetros que traviesa chalecos blindados, por eso se le denomina así.

“El entrenamiento me salvó, aprendí cómo reaccionar a un hecho como el que me ocurrió, estaba esculcando cuerpo a cuerpo al sospechoso, de repente se volteó desenfundó el arma de su cintura y me disparó tres veces, yo reaccioné de inmediato y evité las balas, luego respondí, quitándole la vida”, dijo sobre lo ocurrido en calle Gale, entre East y Cerrito Prieto, junto al boliche local, ese mediodía del Día Del Amor.

Hoy “El Policía Del Año”, está destacamentado a una tarea especial, en una fuerza de trabajo con los Mariscales de Estados Unidos, para aprehender a los peligrosos delincuentes fugitivos, en esta ciudad.

“Los logros que me llevaron a obtener este premio, son por el trabajo que hice en el 2016, ahora sumare otros aciertos para buscar el premio del siguiente año”, dijo Edgardo García.