Gabriel Alexander es modelo de superación

Pero el mérito es mayor si se considera que el originario de Cancún pesaba 142 kilos cuando, en marzo de 2016 decidió participar en el certamen estatal.



"Era una persona muy gordita, y mi hermano me metió obligado al concurso para que bajara de peso. La convocatoria fue bastante grande en Quinta Roo, pues empezamos 300 aspirantes.



"Dije: 'Vamos a hacerlo'. Empecé a bajar de peso yendo al gimnasio, me empecé a dedicar y me dieron permiso en mi trabajo para mi preparación", contó Gabriel en entrevista.



Para la final estatal, que ganó en noviembre del año pasado, el licenciado en Producción Industrial ya pesaba 112 kilos, 30 kilos menos. Sin embargo, pero ya no contaba con el apoyo de su hermano, pues fue asesinado dos meses antes, en un intento de robo.



Con su pase para el certamen nacional, Gabriel dedicó ocho horas diarias al gimnasio, una hora de sauna y su alimentación se limitó a pechuga de pollo hervida, espárragos y, en ocasiones, camote.



"Tenía que llegar muy bien al nacional porque me dijeron que ahí sí me iban a evaluar el físico porque es para ir a un certamen internacional. Mi motivación principal fue mi hermano porque él fue quien me inscribió", dijo.



Ya en su peso ideal, aproximadamente 85 kilos, hace unos días se impuso en la final nacional a otros 31 representantes de diferente estados del País. Además, se llevó los títulos de Mejor Rostro, Mejor Cuerpo y Elegancia.



"Quería ganar el nacional, más que nada porque recibía burlas de que no iba a hacer nada porque estaba gordo. Me lo puse como reto personal.



"Dije que iba a callar bocas, no peleando, sino demostrándolo. Y así pasó", compartió el joven, quien el 20 de mayo disputará en Tailandia el título de Mister Global 2017.



El certamen, según su página oficial, es una plataforma para apoyar a los hombres del mundo a ser una influencia positiva y realizar un cambio a través del entretenimiento, la moda, la cultura y la consciencia ambiental.



"Quiero ayudar a otras personas que tengan sobrepeso, motivándolos, porque sí se puede. Nunca hay que decir que no, pues los sueños se pueden cumplir. Quiero cambiar y transformar vidas", aseguró Gabriel.