Funcionarios federales explicaran el viernes el gasolinazo

"La comparecencia no es para que se revierta la medida, sino para que se explique", indicó el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, el vicecoordinador de los priistas, la principal bancada y la que impulsó la liberación de los precios del combustible.



Los Secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y los titulares de Pemex, José Antonio González; de la Profeco, Ernesto Nemer; de la Comisión Reguladora de Energía, Luis Pineda; y la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios; acudirán a San Lázaro a explicar la tasa del impuesto especial que se aplicó a la gasolina, así como los planes para reducir el impacto.



Ramírez Marín rechazó que se pueda dar marcha atrás con el impuesto que los encareció hasta en 24 por ciento.



"En este momento no vemos condiciones de que bajará el IEPS y mejore la economía, por una sencilla razón: para empezar, porque le representaría una resta de casi el 20 por ciento en sus ingresos a las entidades federativas, yo veo a muchos Gobernadores opinando sobre las alzas, pero hasta ahora no he escuchado a ninguno diciendo 'llévense mi IEPS ", sostuvo.