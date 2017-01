Fuerte choque cobra la vida de una pareja en Montemorelos

Monterrey, México.- Una pareja murió en un choque volcadura registrado en la Carretera Nacional, en los límites de Allende con Montemorelos .



El accidente se reportó alrededor de las 12:40 horas en el kilómetro 222, a la altura del Puente del Río Ramos.



Las víctimas no han sido identificadas, según se informó.



Se estableció que la pareja viajaba en una camioneta Tracker color gris, con dirección a Montemorelos .



Aparentemente, por el exceso de velocidad el conductor perdió el control en una curva e impactó una camioneta Silverado roja provocando que la pick up diera varios giros sobre la carpeta asfáltica.



Por el impacto, la Tracker salió proyectada hacia un desnivel y volcó impactando el capacete contra un poste donde finalmente se detuvo el vehículo.



Socorristas de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil llegaron al auxilio, pero la pareja ya había fallecido.



Se indicó que la camioneta Silverado roja era conducida por Delfino Meléndez que era acompañado por su hija Ana Karen, quienes no sufrieron lesiones.