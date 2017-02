¡FUERA DEL CLÁSICO MUNDIAL!

Ciudad de México

El experimentado toletero tamaulipeco Jorge Cantú se dijo decepcionado y a la vez triste, luego que jamás fue requerido para integrar la selección mexicana que competirá en el Clásico Mundial de Beisbol 2017.

Con una gran experiencia de ocho campañas en el mejor beisbol del mundo, el de Grandes Ligas, el tamaulipeco dijo desconocer las razones por las cuales el manager nacional Édgar González no lo requirió en ningún momento.

“Desconozco la razón, pero nunca recibí la llamada para formar parte del roster rumbo al Clásico Mundial; la verdad me siento decepcionado y triste, pero así es, y pues no me queda más que desearle buena suerte a la selección en esa justa”, dijo.

Admitió sentirse algo desconcertado, ya que conoce muy bien al cuerpo de entrenadores y a todos los jugadores de la selección y, sobre todo, porque siente que él ha dado la cara por el beisbol mexicano, sin embargo, en esta ocasión no fue requerido.

“La verdad sí se me hizo raro, no tengo palabras para explicar que pasó, creo que he hecho grandes cosas por el equipo mexicano y también en los equipos en los que he jugado, tengo experiencia y sigo en activo, pero la llamada nunca llegó”, aseguró.

Señaló que le hubiera agradado mucho recibir al menos una llamada para decirle los motivos por los cuales no sería convocado a la selección, ya que considera que ha hecho los méritos suficientes como para ser parte del representativo.

“Le deseo toda la suerte del mundo al conjunto tricolor en el próximo Clásico Mundial, lástima que no fui requerido; me hubiera gustado apoyar al equipo con mi experiencia, pero desde afuera le mandaré todas las mejores vibras para su éxito”, agregó.

Pese a todo, aseveró estar listo y en las mejores condiciones físicas por si le llega ese llamado al Tricolor, aunque sea de última hora, ya que pueden existir algunas bajas de jugadores por cualquier motivo.

“Estoy listo, ahora me estoy preparando por mi cuenta en Houston, Texas, para los entrenamientos de primavera con Toros de Tijuana, rumbo a la próxima temporada de verano, así que si me llaman al Tri, estoy más que preparado”, acotó.

ENTÉRATE

Cantú debutó en el mejor beisbol del mundo en la campaña 2004 con el club Mantarrayas de Tampa Bay y, además, ha jugado para Rojos de Cincinnati, Marlines de Florida, Rangers de Texas y Padres de San Diego.