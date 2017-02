Fuego consume negocio en Abasolo, NL

Monterrey, México.- Un incendio en un negocio de compra y venta de chatarra movilizó a elementos de Protección Civil estatal y de tres municipios, así como a Bomberos, en Abasolo.



Según los primeros informes, el siniestro fue reportado alrededor de las 14:00 horas en una chatarrera ubicada en el kilómetro 21 de la Carretera a Monclova.



En el sitio llegó personal de Protección Civil del Estado y de los municipios de Abasolo, El Carmen e Hidalgo.



Las corporaciones han pedido apoyo a compañeros de municipios del área metropolitana para sofocar las llamas.



Óscar Aboytes, vocero de Protección Civil estatal, indicó que en el negocio hay tanques con químicos y solventes, lo que incrementa el riesgo.



Usuarios de redes sociales también reportaron una explosión, pero las autoridades no lo han confirmado.



Hasta el momento no hay lesionados, añadió Aboytes.



La columna de humo se aprecia a varios kilómetros de distancia, según reportes de automovilistas.



Las causas del incendio aún no son establecidas por las autoridades.