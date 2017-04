Floyd Mayweather quiere que hasta su hija gane

El peleador, que saldría del retiro en unos meses para enfrentarse al campeón de la UFC Conor McGregor, quería que los jueces "rectificaran" su decisión y le dieran el triunfo a su hija.



"Quería entender la razón, he tratado de explicarlo, pero no fue lo suficientemente bueno. Siento que está tan acostumbrado a conseguir el oro en todo lo que hace, tan acostumbrado a ganar, que pensé por un segundo que se iba a llegar a la agresión física", dijo Jeff Krapf, uno de los jueces , a TMZ.



"Yo funde el torneo, yo estoy financiando todo", supuestamente dijo el boxeador.



Al final, no pasó a mayores gracias a la intervención del personal de seguridad.